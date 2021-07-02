حجز موعد الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية إلكترونيًا 2021

حجز موعد الضمان الاجتماعي 1442 واحد من أهم الخدمات الإلكترونية التي قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لكافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، حيث أصبح بإمكاني كافة مواطني المملكة تحديد توقيت مناسب له للذهاب إلى أي مكتب من مكاتب الضمان الاجتماعي لإنجاز مصالحهم المتعلقة بالضمان، ويأتي ذلك في إطار سعي المملكة العربية السعودية بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية بهدف منع التكدس والازدحام في مكاتب الوزارة في جميع أنحاء المملكة، وذلك سعياً منها إلى الحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد بين المواطنين، لذلك سنتعرف في حيثيات هذا المقال عن خطوات التسجيل وحجز موعد في الضمان الاجتماعي إلكترونياً 1442.

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي

تسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دائماً إلى تحقيق كافة المستهدفات الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020 انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030، كما تعمل باستمرار على تقديم وتحديث الخدمات الإلكترونية الهامة المتعلقة بالضمان التي تؤدي بدورها في مساعدة المواطنين ليتمكنوا من قضاء حاجتهم بسهولة ويسر، ومن أهم هذه الخدمات حجز موعد الضمان الاجتماعي ولكن قبل التطرق إلى معرفة خطوات هذه الخدمة سنتعرف على طريقة التسجيل في الضمان.

فما على المواطن الذي يرغب في التسجيل سوى اتباع الخطوات التالية:

أولاً قُم بالدخول على رابط موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

اضغط على أيقونة “ ا لخدمات الإلكترونية” الظاهرة في أسفل يمين الصفحة الظاهرة أمامك.

لخدمات الإلكترونية” الظاهرة في أسفل يمين الصفحة الظاهرة أمامك. قم باختيار أيقونة “الخدمات الإلكترونية للمنشآت”.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “تسجيل مستخدم جديد”.

سيتم الانتقال إلى صفحة إدخال البيانات قم بكتابة كافة البيانات المطلوبة.

ثم قم بالنقر على أيقونة “التالي”.

بعد ذلك سيُلب منك إدخال البيانات التفصيلية قم بتسجيلها كاملةً وبشكل دقيق.

ثم قم بالضغط على زر”حفظ”.

سيقوم النظام بعد ذلك بمراجعة البيانات المدخلة، وسيقوم بإرسال رسالة نصية إلى رقم هاتفك الجوال عند التأكد من صحة البيانات.

كما سيقوم أيضاً بإرسال رسالة نصية لتأكيد البريد الإلكتروني.

بعد الانتهاء من إتمام كافة الخطوات الإلكترونية السابقة عبر موقع وزارة الموارد البشرية يكون قد نجح المواطن في التسجيل في خدمة الضمان بنجاح، وبإمكانك الاستفادة من الخدمة إذا كنت من الفئات المستحقة للضمان.

طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي

وفرت وزارة الموارد البشرية هذه الخدمة ليتمكن المواطنين من الحصول على خدماتهم عبر مكاتب الوزارة بسهولة ويسر وبدون الحاجة للانتظار طويلاً أمام مكاتب الوزارة، وذلك لأن كل مواطن له موعد محدد قام بحجزه مسبقاً يجب الذهاب فيه.

فما على المواطن الذي يرغب في حجز موعد مسبق لزيارة المكاتب التابعة لوزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية سوى اتباع الخطوات المتمثلة في النقاط التالية:

قم بالدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السابق ذكرة في الفقرة السابقة.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة “الخدمات الإلكترونية”، ومنها قم باختيار “خدمة حجز موعد مسبق”.

ومن ثم قم بتحديد نوع الخدمة التي ترغب في الحصول عليها عبر مكاتب الوزارة.

بعد ذلك قم بتسجيل كافة البيانات الخاصة بك وبالخدمة السابق تحديدها، ومن ثم قم بالتأكد من صحة البيانات السابقة.

ثم قم باختيار الوقت والمكان المناسب لك.

وأخيراً قم بالضغط على زر “تسجيل الطلب”.

بعد بذلك سيقوم النظام بإرسال رسالة نصية بها رمز التأكيد قم بإدخاله.

وبذلك يكون قد تم حجز الموعد بنجاح ولابد من الذهاب في الوقت والتاريخ المحددين للحصول على الخدمة بنجاح.

موعد صرف راتب الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإجابة على سؤال يتردد في أذهان مستحقي الضمان هو متى ينزل الضمان ذو القعدة 1442، وهو يوم الأحد 1 من ذو القعدة 1442هـ الموافق 2021/07/11م.

وبذلك نكون قد انتهينا من سرد طريقة حجز موعد الضمان الاجتماعي عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، كما تعرفنا على طريقة التسجيل ف الضمان إلكترونيًا، وعلاوة عل ذلك قمنا بالإجابة على سؤال متي ينزل الضمان.