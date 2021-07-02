رابط الاستعلام عن نتائج القبول كلية الملك فهد الأمنية 1442 للضباط الجامعيين

سجل التساؤل نحو موعد إعلان نتائج قبول كلية الملك فهد حيث قد عدد كبير الطلاب الذين يأملون في الالتحاق في كلية تابعة لوزارة الداخلية السعودية، وبالفعل قبول بعض للمتقدمين لكن بعد التأكد من استيفاء جميع الشروط المطلوبة، ولكي يعرف كل طالب انه مقبول أو لا يجب عليه اتباع بعض الخطوات التي سوف نشرحها الآن وبعدها يسرع المتقدم بتجميع المعلومات الشخصية في أوراق بتسليمها إلى مقر الكلية الأمنية، وهذه الكلية تعد من الكليات العامة التابعة لوزارة الداخلية السعودية تم تأسيسها في يوم الموافق 29 رمضان 1354 هو بالميلادي 24 ديسمبر 1935 موقع الكلية شرف العاصمة الرياض.

نتائج قبول كلية الملك فهد 1442

حيت تم الإعلان عن ظهور نتائج كلية الملك فهد الأمنية 1442 وذلك عبر منصة أبشر، وذلك يُعد القبول المبدئي للمرشحين والمتوفر فيهم الشروط التالية:

كلية الملك فهد من الكليات الحساسة في وضعها الأمني لذا يجب فرض شروط صارمة على من يلتحق بها.

حصول الطالب السعودي الجنسية على شهادة الثانوية العامة للصبيان.

ألا يزيد عمر المتقدم عن 27 عام.

حسن السير والسلوك.

التحاق الطالب لأول مرة.

زواج المتقدم من أنثى تحمل الجنسية السعودية فقط.

نجاح الطالب في جميع الاختبارات التي يمر بها من اختبار بدني ونفسي واختيار الذكاء الذهني.

عدم التعيين في أحد الوظائف الحكومية في المملكة.

بعد الموافقة المبدئية يجب الإسراع في تجميع الأوراق الشخصية الخاصة بالطالب.

صور شخصية المتقدم

صورة البطاقة الشخصية.

صورة البطاقة الشخصية للزوجة في حالة المتزوج.

شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

شروط القبول في كلية الملك فهدالأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم في كلية الملك فهد الأمنيةرابط الاستعلام عن نتائج القبول كلية الملك فهد الأمنية 1442

يمكن الدخول إلى رابط المنصة الإلكترونية ابشر توظيف كتابة اسم الطالب ورقمه القومي و اتباع الخطوات تظهر نتيجة القبول، ولكن يجب معرفة أن هذا القبول يعتبر مبدئيا حتى يتم عمل كشف كامل للطلاب المتقدمين واستيفاء منهم الأنسب الالتحاق بالكلية الأمنية.

يتخرج طالب الكلية بعد الحصول على بكالوريوس في العلوم الأمنية ويلتحق من فرصة عمل في الحكومة، فقد تفتح الفرص أمامه للعمل في مكافحة المخدرات والحفاظ على الأمن و المديرية العامة للسجون والمباحث العامة وقوات الطوارئ الخاصة وفي امن الحج والعمرة، فإن جميع الوظائف التابعة لوزارة الداخلية تكون أمامه بعد استلام شهادة التخرج.