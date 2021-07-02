نقل خدمات العمالة المنزلية الكترونيا عبر منصة ابشر ومعرفه الشروط والخطوات

نقل خدمات العمالة المنزلية من اهم الخدمات التي تقدمها منصة ابشر الإلكترونية بالمملكة السعودية والتي أعلنت عنها المنصة عبر صفحنها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة. بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان أيضا حديثا بالمملكة من قبل منصة ابشر عن إصدار جواز لمن اقل 15 سنه وليس لديهم بصمه في النظام العام عبر ابشر وأعلنت أيضا عن طباعه تصريح الحج عبر منصة ابشر ومعرفه الخطوات اللازمة للخدمه. والآن سوف نقوم بتوضيح وشرح الخدمة وجميع الشروط اللازمة وكيفيه الوصول إليها الكترونيا بالخطوات عبر المقالة الأتية.

نقل خدمات العمالة المنزلية

أعلنت المنصة عن الخدمة والتي تمكن المواطنين من نقل خدمات العمالة المنزلية الكترونيا من مكانك في عمله إلكترونية. بالإضافة إلي ذلك أن المنصة أعلنت عن المستفيدين من الخدمة وهما المواطنين المسجلين والمفعلين لمنصة ابشر ولديهم حسابات خاصه عليه. وذلك بما يتماشى مع رؤية المملكة التي تهدف إلي التحول الرقمي بالمملكة وتحويل جميع الخدمات الكترونيا ونظرا أيضا لتطور وسائل الاتصال بين المواطنين بالمملكة. كما تم الإعلان عن رسوم الخدمة وهي 1000 ريال للمره الأولي و 4000 ريال للمره الثانية و 6000 ريال للمره الثالثة.

شروط ومتطلبات خدمة نقل ألعمالة

كما أعلنت المنصة عن الشروط والمتطلبات التي يجب توافرها في المستفيد لكي تتم خدمه نقل خدمات العمالة بنجاح. وهذه الشروط نوضحها في النقاط الأتية:

التأكد من عدم وجود أي مخالفات مروريه تم تسجيلها علي صاحب العمل الجديد والعامل.

أن لا يكون صاحب العميل الجديد للمقيم غير مطلوب امنيا بالمملكة.

توافر بصمه وصوره للعامل بالمملكة ويجب أن تكون مسجله بالنظام.

أن لا يكون العمال مسجل كهارب في النظام.

المستثنين من الخدمة هما العمالة من الجنسية التشادية.

مسموح بكفاله 4 من العمالة المنزلية لكلا من الرجل المتزوج والأنثي المطلقة والأرملة.

لا يمكن نقل خدمات عماله اكثر من مره علي مدار 24 ساعه.

كما يجب وجود 15 يوم صلاحيه أو اكثر في أقامة العامل عن التنازل.

غير مسموح بنقل العمالة إذا كان السن اقل من 25 عام.

اقصي عدد مسموح به للعماله هما 4 فقط.

خطوات نقل آلعمالة عبر ابشر

بالإضافة إلي ذلك انه تم الإعلان عن طريقه الحصول علي الخدمة الكترونيا والتي نوضحها لكم عبر الخطوات الأتية: