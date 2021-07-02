خطوات التسجيل في جاهز مطعم للسائقين 2021, يرغب عدد كبير من باحثي الوظائف في المملكة العربية السعودية وخصوصاً من لديهم المهارة في سواقه السيارات في معرفة كيفية التسجيل في تطبيق جاهز للمطاعم, حيث يعتبر هذا التطبيق من أهم وأفضل التطبيقات المتواجدة في المملكة العربية السعودية, حيث يعتبر هذا التطبيق طفره من الطفرات التي حدثت في موضوع توصيل الطعام إلي المنازل, ويتميز هذا التطبيق أنه لا يقتصر علي المطاعم ومحلات الأكل ففظ, إنما يمكن للأشخاص الذين يجدون الطبخ أن يقوموا بعرض أكلاتهم عبر هذا التطبيق مما يتيح للمستخدم طلب منتجاتهم والحصول عليها من خلال توصيلها عبر تطبيق جاهز لتوصيل الطلبات.

شروط التسجيل في تطبيق جاهز لتوصيل الطلبات للسائقين في حالة السعوديين

قام التطبيق بتحديد عدد من الشروط التي لابد أن تتواجد في السائق المتقدم للظفر بهذه الوظيفة المقدمة من تطبيق جاهز لتوصيل الطلبات, حتي تتعرف علي هذه الشروط قم بقراءة النقاط التالية.

لابد أن يمتلك الشخص المتقدم هوية وطنية سارية الصلاحية.

كما لابد أن يكون لديه رخصة سارية الصلاحية أيضاً.

في حالة تملكه سيارة, فلابد أن يكون لديه رخصة سير سيارة سارية الصلاحية.

لابد أن تكون هذه السيارة لا تقل موديلها عن 2021.

لابد أن يمتلك توكيل في حالة أنه قام بتأجير السيارة أو الذي ينتهي بالتملك.

شروط التسجيل في جاهز لتوصيل الطلبات بالنسبة لغير السعوديين

في حالة أن الشخص المتقدم غير سعودي فلابد أن يتوافق مع الشروط المعلنة من قبل التطبيقات للأشخاص الغير سعوديين.

يجب أن تكون الإقامة الخاصة به سارية الصلاحية.

امتلاك رخصة قيادة سارية الصلاحية.

إذا كان يمتلك سيارة فلابد أن يكون لديه رخصة سير سيارة.

امتلاك سيارة لا تقل موديلها عن 2021.

سداد مقدار ألفين ريال سعودي للحصول علي حافظة الطعام.

الذهاب إلي الموقع الإلكتروني لجاهز. الضغط علي خيار السائق. اختيار ما إذا كان الشخص المتقدم سعودي الجنسية أم أجنبياً. كتابة البيانات الشخصية المطلوب إدخالها. الضغط بعد ذلك علي التالي. رفع المستندات والأوراق المطلوبة, قم بالضغط علي أيقونة طلب.

مراحل التسجيل في جاهز لتوصيل الطلبات