موعد عيد الأضحى في الكويت 2021 وموعد إجازة الموظفين في كافة القطاعات

موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت 2021، ينتظر العديد من المواطنين الكويتين إجازة عيد الأضحى المبارك لقضاء وقت في التنزه والترفيه، بالإضافة إلى الحصول على إجازة رسمية مدفوعة الأجر من قبل الدولة، حيث أنه سوف يتم الاعلان عن موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت من قبل ديوان الخدمة المدنية الكويتي، بالإضافة لمعرفة موعد العيد حسب التوقعات الفلكية المعتاد عليها كل عام وحسب تحري هلال ذي الحجة، والتي سوف يتم استطلاعها في المملكة السعودية، يمكنكم متابعة المقال للتعرف على موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت.

موعد عيد الأضحى في الكويت 2021

تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك فإن العديد من الأشخاص والموظفين بالدولة، ينتظرون موعد إجازة عيد الأضحى، وموعد العيد، وموعد إنتهاء الإجازة بالإضافة إلى مدة إجازة عيد الأضحى، حيث أنه يعتبر من الأعياد الدينية التي يشهدها العالم الاسلامي و يستقبلونه بالفرح والسرور، و خاصة أنه مقترناً بموسم الحج، فقد تزداد مظاهر الإحتفالات والبهجة بتلك المناسبة السعيدة، فيرغب العديد من العاملين والموظفين بالدولة، لمعرفة موعد عيد الأضحى وموعد إجازة العيد للقطاع العام أو القطاع الخاص والمؤكد أن عيد الأضحى المبارك سوف يكون يوم 20/ 7 /2021 من الشهر الجاري.

موعد إجازة عيد الأضحي في الكويت

الجدير بالذكر أن كافة الجهات الحكومية تحدد لمواطنيها الإجازة المخصصة لهم سواء داخل المؤسسة الحكومية أو الخاصة بالدولة، وتكون تلك الإجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الأضحى المبارك فقد جاء موعد إجازة عيد الأضحى في الكويت على النحو التالي.

بداية وقفة عرفات من 19/7/2021 وتنتهي الإجازه يوم 22 من شهر يوليو الجاري 2021 على أن تستمر الإجازه 4 أيام.

حيث أن موعد إجازة الموظفين العاملين في القطاع الخاص تحدده كل مؤسسة حسب طبيعه العمل.

عيد الأضحى في الكويت 2021

عادة ما يتم تحديد عيد الأضحى المبارك بدولة الكويت، حسب تحري الهلال والتي تتم من خلال المملكة السعودية فمن خلالها يتم تحديد وقفة عرفات، وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وتزامناً مع قرب عيد الأضحى وتبعاً للبحوث الفلكية التي تتم كل عام، بأن وقفة عيد الأضحى سوف يكون يوم التاسع عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2021، وأن العشرون من شهر يوليو هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، أعادة الله علينا وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركات.