الهاتف المحمول خطر يهدد الأطفال جسدياً ونفسياً

الأضرار الناتجة عن استخدام الأطفال للجوال بكثرة, من المواضيع الهامة التي يجب أن يقوم الآباء والأمهات بقراءته لما له من أهمية في تعلم كيفية التحكم في مواعيد استخدام الأطفال للهواتف, حيث سرد الأطباء الكثير من الأضرار الجسدية التي تلحق بالأطفال الذين يقومون باستخدام الهواتف بشكل مبالغ فيها, حيث يصيب الأطفال بعض الأمراض في العين والعظام وبعض من المشاكل النفسية والتي قد تصل إلي إصابة الأطفال بالتوحد. الأضرار الجسدية والنفسية التي تصيب الأطفال بسبب استخدام الأطفال للجوال بكثرة الأضرار الجسدية إصابات العين: من أكثر الأضرار التي تنتج من إمساك الجوال بكثرة للأطفال هو الإصابة في العين بالكثير من الأمراض والأعراض, مثل إصابة الطفل بالإجهاد والشيخوخة المبكرة, ويمكن أن يصل الأمر إلي الإصابة بضمور البقعي, وتعرف هذه الحالة بأنها تأثر بشكل مباشر علي شبكية العين ممكن يمكن أن تبلغ الإصابة بفقدان البصر نهائياً.

إصابات العظام : من ضمن الإصابات الشائعة التي تصيب الطفل هو الإصابة في مناطق العظام, مثل الإصابة بضغط فقرات العمود الفقري مما يؤدي إلي حدوث مشاكل في الرقبة والظهر, وأيضاً يتسبب في التهابات الأعصاب الطرفية والأربطة.

إصابات حاسة السمع : ينتج أيضاً لاستخدام الأطفال الهاتف بكثرة الإصابة بمشاكل في السمع وذلك بسبب استخدام سماعات الأذن بكثر ومع رفع مستوي الصوت مما يتسبب في ضعف في السنه والإصابة بالصداع.

الإصابة بالسرطان : قد تصل الإصابة لدي الأطفال لقدر الله إلي الإصابة بالسرطان, حيث قال الأطباء بأن أدمغة الأطفال بها انسجه رقيقه في مرحلة الطفولة وتبدأ في التكوين في مرحلة البلوغ مما يعرضها إلي التلف والإصابة بسرطان الدماغ وذلك بسبب الإشاعة المنبعثة من الهاتف, وقال بعض الأطباء الآخرين بأنه يمكن أن يصاب السرطان النساء بسرطان الثدي بسبب استخدام الهواتف. الإصابات النفسية عدم الشعور بالثقة: يتسبب إمساك الجوال بطريقة كثيرة بالنسبة للأطفال إلي فقدان الثقة بسبب انعزالهم عن المجتمع وعدم الانخراط مع ألأطفال الآخرين واللعب معهم أو حتي معرفة كيفية التعامل مع الأكبر منهم سنا.

ضعف الشخصية: يصبح الطفل ضعيف الشخصية بسبب بعده التام عن المشاركات الاجتماعية وخوفه من الناس والتعامل معهم. الأضرار الجسدية والنفسية التي تصيب الأطفال بسبب استخدام الأطفال للجوال بكثرة الوسوم

الأضرار الناتجة عن استخدام الأطفال للجوال بكثرة, من المواضيع الهامة التي يجب أن يقوم الآباء والأمهات بقراءته لما له من أهمية في تعلم كيفية التحكم في مواعيد استخدام الأطفال للهواتف, حيث سرد الأطباء الكثير من الأضرار الجسدية التي تلحق بالأطفال الذين يقومون باستخدام الهواتف بشكل مبالغ فيها, حيث يصيب الأطفال بعض الأمراض في العين والعظام وبعض من المشاكل النفسية والتي قد تصل إلي إصابة الأطفال بالتوحد. الأضرار الجسدية والنفسية التي تصيب الأطفال بسبب استخدام الأطفال للجوال بكثرة الأضرار الجسدية إصابات العين: من أكثر الأضرار التي تنتج من إمساك الجوال بكثرة للأطفال هو الإصابة في العين بالكثير من الأمراض والأعراض, مثل إصابة الطفل بالإجهاد والشيخوخة المبكرة, ويمكن أن يصل الأمر إلي الإصابة بضمور البقعي, وتعرف هذه الحالة بأنها تأثر بشكل مباشر علي شبكية العين ممكن يمكن أن تبلغ الإصابة بفقدان البصر نهائياً.

إصابات العظام : من ضمن الإصابات الشائعة التي تصيب الطفل هو الإصابة في مناطق العظام, مثل الإصابة بضغط فقرات العمود الفقري مما يؤدي إلي حدوث مشاكل في الرقبة والظهر, وأيضاً يتسبب في التهابات الأعصاب الطرفية والأربطة.

إصابات حاسة السمع : ينتج أيضاً لاستخدام الأطفال الهاتف بكثرة الإصابة بمشاكل في السمع وذلك بسبب استخدام سماعات الأذن بكثر ومع رفع مستوي الصوت مما يتسبب في ضعف في السنه والإصابة بالصداع.

الإصابة بالسرطان : قد تصل الإصابة لدي الأطفال لقدر الله إلي الإصابة بالسرطان, حيث قال الأطباء بأن أدمغة الأطفال بها انسجه رقيقه في مرحلة الطفولة وتبدأ في التكوين في مرحلة البلوغ مما يعرضها إلي التلف والإصابة بسرطان الدماغ وذلك بسبب الإشاعة المنبعثة من الهاتف, وقال بعض الأطباء الآخرين بأنه يمكن أن يصاب السرطان النساء بسرطان الثدي بسبب استخدام الهواتف. الإصابات النفسية عدم الشعور بالثقة: يتسبب إمساك الجوال بطريقة كثيرة بالنسبة للأطفال إلي فقدان الثقة بسبب انعزالهم عن المجتمع وعدم الانخراط مع ألأطفال الآخرين واللعب معهم أو حتي معرفة كيفية التعامل مع الأكبر منهم سنا.

ضعف الشخصية: يصبح الطفل ضعيف الشخصية بسبب بعده التام عن المشاركات الاجتماعية وخوفه من الناس والتعامل معهم. الأضرار الجسدية والنفسية التي تصيب الأطفال بسبب استخدام الأطفال للجوال بكثرة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الهاتف المحمول خطر يهدد الأطفال جسدياً ونفسياً على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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