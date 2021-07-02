رسوم تجديد وإصدار البطاقة المدنية الكويتية 2021

خطوات دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية في دولة الكويت, يبحث الكثير من المواطنين داخل دولة الكويت وأيضاً الأجانب المقيمين داخل البلاد عن كيفية دفع رسوم تجديد صلاحية البطاقة المدنية بشكل إلكتروني, حيث وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت خدمة إلكترونية لكل من هو مقيم داخل دولة الكويت سواء كان يحمل الجنسية الكويتية أو كان أجنبياً, حيث هذه الخدمة هي تجديد البطاقة المدنية بشكل إلكتروني ودفع رسومها بطريقة إلكترونية أيضاً, ويرغب المواطنين الكويتيين والأجانب في تجديد بطاقتهم المدنية قبل ميعاد انتهائها حتي لا يتعرضون إلي دفع غرامات تأخير. الرسوم الرسمية لتجديد البطاقة المدنية الكويتية الرسوم الرسمية لتجديد البطاقة المدنية الكويتية وضعت الهيئة للمعلومات الكويتية الأسعار والرسوم الخاصة بتجديد البطاقة المدنية الخاصة بالكويتين وغير الكويتين, حيث بلغت رسوم تجديد البطاقة المدنية المبالغ الأتية. حيث بلغت رسوم تجديد البطاقة المدنية التي تحتوي علي شريحة إلكترونية خمسة دينارات.

في حالة رغبت الشخص في إصدار بطاقة مدنية جديده بدل التي انتهت أو التي سرقت أو تلفت فإنه سوف يقوم بدفع مبلغ عشرون ديناراً.

و إذا كان يملك بطاقة مدنية لا تحتوي علي شريحة إلكترونية فإنه سوف يقوم بدفع مبلغ 2 دينار. خطوات دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويتية خطوات دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويتية يمكنك الآن دفع وسداد رسوم تجديد البطاقة المدنية أو إصدارها من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية الكويتية, وذلك من خلال الخطوات التالية. تسجيل الدخول إلي موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

النقر علي خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي دفع رسوم.

ومنها سوف تقوم بكتابة الرقم المدني.

وبعد إدخال الرقم المدني سوف تقوم بالنقر علي الاستعلام عن الرسوم.

إذا رغبت في الدفع بعدها تقوم مباشرةً بالضغط علي أيقونة الدفع.

ثم تقوم بعدها بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وكتابة قيمة الرسوم التي تريد دفعها, ثم الضغط علي سداد. غرامات عدم تجديد أو إصدار البطاقة المدنية في موعدها غرامات عدم تجديد أو إصدار البطاقة المدنية في موعدها وضعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت غرامات علي من لا يقوم بتجديد أو إصدار البطاقة المدنية الكويتية, وقد بلغت هذه الغرامات علي كل شخص يتأخر في ذلك وهي عشرون ديناراً. الوسوم

خطوات دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية في دولة الكويت, يبحث الكثير من المواطنين داخل دولة الكويت وأيضاً الأجانب المقيمين داخل البلاد عن كيفية دفع رسوم تجديد صلاحية البطاقة المدنية بشكل إلكتروني, حيث وفرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية بدولة الكويت خدمة إلكترونية لكل من هو مقيم داخل دولة الكويت سواء كان يحمل الجنسية الكويتية أو كان أجنبياً, حيث هذه الخدمة هي تجديد البطاقة المدنية بشكل إلكتروني ودفع رسومها بطريقة إلكترونية أيضاً, ويرغب المواطنين الكويتيين والأجانب في تجديد بطاقتهم المدنية قبل ميعاد انتهائها حتي لا يتعرضون إلي دفع غرامات تأخير. الرسوم الرسمية لتجديد البطاقة المدنية الكويتية الرسوم الرسمية لتجديد البطاقة المدنية الكويتية وضعت الهيئة للمعلومات الكويتية الأسعار والرسوم الخاصة بتجديد البطاقة المدنية الخاصة بالكويتين وغير الكويتين, حيث بلغت رسوم تجديد البطاقة المدنية المبالغ الأتية. حيث بلغت رسوم تجديد البطاقة المدنية التي تحتوي علي شريحة إلكترونية خمسة دينارات.

في حالة رغبت الشخص في إصدار بطاقة مدنية جديده بدل التي انتهت أو التي سرقت أو تلفت فإنه سوف يقوم بدفع مبلغ عشرون ديناراً.

و إذا كان يملك بطاقة مدنية لا تحتوي علي شريحة إلكترونية فإنه سوف يقوم بدفع مبلغ 2 دينار. خطوات دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويتية خطوات دفع رسوم تجديد البطاقة المدنية الكويتية يمكنك الآن دفع وسداد رسوم تجديد البطاقة المدنية أو إصدارها من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المعلومات المدنية الكويتية, وذلك من خلال الخطوات التالية. تسجيل الدخول إلي موقع الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

النقر علي خيار الخدمات الإلكترونية.

ثم الضغط علي دفع رسوم.

ومنها سوف تقوم بكتابة الرقم المدني.

وبعد إدخال الرقم المدني سوف تقوم بالنقر علي الاستعلام عن الرسوم.

إذا رغبت في الدفع بعدها تقوم مباشرةً بالضغط علي أيقونة الدفع.

ثم تقوم بعدها بإدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك وكتابة قيمة الرسوم التي تريد دفعها, ثم الضغط علي سداد. غرامات عدم تجديد أو إصدار البطاقة المدنية في موعدها غرامات عدم تجديد أو إصدار البطاقة المدنية في موعدها وضعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية في دولة الكويت غرامات علي من لا يقوم بتجديد أو إصدار البطاقة المدنية الكويتية, وقد بلغت هذه الغرامات علي كل شخص يتأخر في ذلك وهي عشرون ديناراً.

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