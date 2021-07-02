الملك يغادر إلى الولايات المتحدة بزيارة عمل

دوت الخليج :- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني، ترافقه جلالة الملكة رانيا العبدالله، أرض الوطن اليوم الخميس، متوجها إلى الولايات المتحدة الأميركية، حيث من المقرر أن يشارك في الملتقى الاقتصادي بمدينة صن فالي، قبيل زيارة عمل إلى العاصمة واشنطن، تتخللها زيارة خاصة.

ويعقد الملتقى في ولاية أيداهو، في الأسبوع الأول من شهر تموز/يوليو، بحضور قيادات سياسية واقتصادية وإعلامية أميركية ودولية.

وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.