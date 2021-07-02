عاجل.. إحباط محاولة تفجير طائرة ركاب قادمة من هرات إلى كابل

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، حذر فى وقت سابق من اليوم الجمعة، من أن تنظيم داعش يحشد قواته فى شمال أفغانستان تزامنًا مع انسحاب القوات الأمريكية وقوات حلف الناتو من البلاد، الأمر الذى يثير قلق موسكو.
وحسبما نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء عن الوزير الروسى، حذر لافروف من أن تنظيم داعش الإرهابى يسيطر على المزيد من الأراضى فى أفغانستان خلال الانسحاب الأمريكى والغربى من البلاد، واصفًا الأمر بأنه موقف غير المسؤول من جانب المسؤولين فى كابول.
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