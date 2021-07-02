العراق: خط نقل الكهرباء تعرض لعمل تخريبى فى بغداد

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الجمعة، تعرض أحد خطوط نقل الطاقة الكهربائية إلى عمل تخريبى بعبوات ناسفة فى العاصمة بغداد، وذلك على خلفية انقطاع التيار الكهرباء عن عدد من المحافظات ومن بينها العاصمة.





وفى بيان صحفى، أوضحت وزارة الكهرباء أن خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط العالى لمنطقة القدس وماء الكرخ تعرض لعمل تخريبى بتفجير عبوات ناسفة وضعت تحت عدد من أبراجه، فى الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة، بهدف إخراجه عن العمل وزيادة معاناة المواطنين.

وأشار البيان إلى أن الفرق الهندسية والفنية هرعت إلى موقع الحادث برفقة القوات الأمنية، وباشرت بأعمال الصيانة، مؤكدًا أنها تمكنت من إعادة منظومة الطاقة الكهرباء الوطنية بوقت قياسى إلى الخدمة، بعد أن تعرضت إلى التوقف التام فجر هذا اليوم الجمعة.

كما نوه البيان إلى أن الفرق الهندسية والفنية تعمل على إعادة تشغيل الوحدات التوليدية فى عموم محطات إنتاج الطاقة الكهربائية للعودة إلى الإنتاج الذى وصلت إليه المنظومة الكهربائية، مساء أمس الخميس، والبالغ 18.500 ميجاوات، رغم الاستهدافات الإرهابية والتخريبية التى تعرضت وتتعرض لها خطوط نقل الطاقة الكهربائية.