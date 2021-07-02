أخبار اليمن : بن عايود يتكفل بتسكين أبناء سقطرى الدارسين في صنعاء

بن عايود يتكفل بتسكين أبناء سقطرى الدارسين في صنعاءإيمانًا منه بأهمية التحصيل العلمي الجامعي وضرورة دعم الدارسين الذين يعانون أوضاع مادية صعبة وقاسية في مواجهة إيجار السكنات ونفقات الغذاء والمواصلات وشحة الإمكانيات خصوصًا مع إرتفاع عمولة الحوالات بسبب الفارق بين صرف عدن وصرف صنعاء. محافظ محافظة سقطرى اللواء هاشم بن عايود قام بتوفير سكن طلابي لطلاب سقطرى الدارسين في صنعاء وتكفل بإيجاره، الشيء الذي ساعد في تخفيف معاناة الطلاب وأزاح عنهم بعضًا من الهم الذي كانوا يحملوه في ظل الوضع المتردي.

ولم يقتصر عمل المحافظ هاشم بتوفير السكن للطلاب فحسب فهو دائمًا قريبًا منهم ومتابعًا لهم في كل القضايا التي تخصهم والعمل على حل المشكلات التي تعترضهم ومشرفًا على تسهيل جميع أمورهم سواءً في العاصمة صنعاء أو خارجها ودائمًا ما يحثهم ويشجعهم على الإستمرار في التحصيل العلمي ويدعوهم للتغلب على كل المعوقات.

هذا وقد عبر الطلاب عن جزيل شكرهم وعظيم إمتنانهم لهذا العمل السخي والمبادرة الكريمة من المحافظ، الذي أبى إلا أن يكون دائمًا وأبدًا إلى جانب أبنائه الطلاب ويقدم كل ما بإستطاعته في سبيل إسمرارهم في تعليمهم وترقيتهم لأعلى المراتب.