نتائج السادس الابتدائي 2021 رابط موقع وزارة التربية والتعليم لمعرفة نتائج الطلاب في العراق

نتائج السادس الابتدائي 2021، يترقب جميع اولياء الأمور والطلاب بشهادة الموعد المقرر لصدور نتائج السادس الابتدائي 2021، وذلك ليتعرف جميع الطلاب على النتائج الخاصة بهم للإنتقال إلى المرحلة الدراسية التالية، لذلك قد اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية ان النتائج هذا العام من المقرر أن تكون النتائج هذا العام الدراسي إلكترونية، ليكون هذا واحدًا من اهم وافضل الإجراءات الاحترازية التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم، وحاليًا قد تم الانتهاء من تصحيح جميع أوراق الإجابات، ويتم رفع الدرجات الخاصة بالطلاب على الموقع الالكتروني المخصص صدور النتيجة، ليكون هذا واحدًا من الإجراءات الاحترازية اللازمة التي جاءت خوفًا على جميع الطلاب من تفشي فيروس كورونا بينهم في المدارس، وايضًا لتحقيق رؤية 2030 في العراق.

نتائج السادس الابتدائي 2021

حاليًا قد تم الانتهاء من رفع درجات الطلاب على الموقع الالكتروني المخصص لرفع النتائج، وانتشار إشعار رسمي من قبل وزارة التربية والتعليم العراقية تنشر نتائج السادس الابتدائي 2021، بالإضافة إلى ذلك فإن نسبة النجاح هذا العام الدراسي 2020/2021 قد وصلت إلى 93%، مما قد طمأن جميع اولياء الأمور بشأن نتيجة ابنائهم، وذلك بسبب ما مر به الطلاب من ظروف صعبة في هذا العام، من أداء الاختبارات في ظل ظروف إستثنائية صعبة من الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي فيروس كورونا بين أحد من الطلاب.

الاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021

أصبح من السهل الآن لجميع الطلاب في جميع أنحاء العراق ان يقوم بالاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي 2021، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي من قبل المسؤولين ان النتائج هذا العام من المقرر ان تكون إلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية اللازمة التي جاءت من وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الحكومة العراقية، وقد جاءت خطوات الاستعلام كالاتي: