الحصول علي تمويل نقدي من بنك التنمية للتشجيع علي العمل الحر

الحصول علي تمويل نقدي من بنك التنمية الاجتماعية، أن بنك التنمية يتيح للمواطنين الاستفادة من تمويلات العمل الحر، فإن بنك التنمية الهدف الأساسي لديه هو تشجيع المواطنين للعمل الحر، لذلك يقدم لهم العديد من التمويلات ومن ضمنهم تمويلات العمل الحر، فإن التمويل النقدي يعتبر من أهم تمويلات العمل الحر من بنك التنمية بالمملكة، فهناك العديد من المواطنين في المملكة لديهم رغبة في الاستفادة من هذا التمويل النقدي، ولهذا يقدم موقعنا لهؤلاء المواطنين كافة المعلومات الخاصة بالحصول علي تمويل نقدي من بنك النمية.

شروط الحصول علي تمويل نقدي بنك التنمية

وجدنا العديد من المواطنين الراغبين في الحصول علي هذا التمويل معرفة الشروط، ويتساءلون عن كيفية الحصول عليه من خلال البنك، ولذلك ذكر بنك التنمية كافة كافة الشروط والإجراءات الخاصة بالتمويل النقدي، فإن شروط التمويل النقدي بالمملكة العربية السعودية تكون كالتالي:

أن يكون كل مواطن من المواطنين المتقدمين يحملوا الجنسية السعودية.

لا بد من ألا يكون مرتبط بسداد قرض أخر لبنك التنمية.

في حالة أنه كان ملتزم بسداد قرض لبنك التنمية لابد من أن يكون أخر موعد لسداد القرض يكون مضي عليه عام من تاريخ السداد.

يكون عمر المقترض أو الكفيل يتراوح بين 18 سنة علي الأقل إلي 60 عام.

يكون المتقدم راتبه لا يزيد عن 14 ألف ريال سعودي.

لابد من أن فترة السداد للقرض لا تتجاوز 40 شهر.

يقوم المتقدم للتمويل بتقديم وثيقة تحدد شاط العمل الحر الذي يسحب القرض لتنفيذه.

قيمة التمويل يجب ألا تزيد عن 60 ألف ريال سعودي.

ماهي وثيقة العمل الحر

إن أي شخص يرغب في الحصول علي تمويل من تمويلات العمل الحر، يجب عليه أن يقوم بتقديم وثيقة العمل الحر، فإن هذه الوثيقة تمنحها وزارة الموارد البشرية للمواطنين لممارسة الأعمال الحرة بالمملكة، فإن الراغبين في ممارسة العمل الحر أما أنه يمتلك مهارة أو حرفة أو معرفة في أي مجال، وللحصول علي وثيقة العمل يجب أن يقوم المتقدم بتسجيل أسمه، وذلك في قوائم الراغبين في ممارسة العمل الحر عبر بوابة وزارة الموارد البشرية.