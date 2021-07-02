الان نتائج البكالوريا 2021 تونس الدورة العادية والرئيسية برقم المسار على موقع وزارة التربية والتعليم التونسية

الان نتائج البكالوريا 2021 تونس الدورة العادية والرئيسية نتابعها مع حضراتكم الان عبر موقعكم ثقفني نيوز الاخباري بعد أن أعلن عنها معالي وزير التربية والتعليم العراقية السيد فتحي السلاوتي منذ قليل عنها بعد الاشارة من قبل معاليه على ان يكون إعلانها فى صباح اليوم الثاني من شهر يوليو على مستوى جميع المدن التونسية، على أن يتزايد على غرار هذا الامر البحث حول طرق الحصول على تلك النتائج التي سيتم الإعلان عنها ايضاً من خلال المسجات النصية.

نتائج البكالوريا 2021 تونس الدورة العادية والرئيسية

نتابع مع حضراتكم طرق و خطوات الاستعلام عن نتائج البكالوريا تونس الدورة الرئيسية والعادية التي تم التأكيد على أن يكون اعلانها من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التونسي الذي فعًل من خلاله منذ لحظات قليلة من الان امكانية الاستعلام عليها فور ادخال رقم المسار والاسم الخاص بالطالب رباعياً، على ان يبحث أعداد كبيرة من الطلاب بالوقت الحالي على رابط رسمي خاص بموقع وزارة التربية والتعليم التونسي الذي سنتابع نستعرض مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية من هذا المقال

خطوات استعلام عن نتائج البكالوريا 2021 تونس

كشفت منذ لحظات قليلة من الآن وزارة التربية والتعليم التونسية على امكانية اجراء الاستعلام عن نتائج البكالوريا 2021 تونس من خلال موقع وزارة التربية والتعليم التونسية على النحو اتباع الخطوات التالية:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم التونسية

الخطوة الثانية:- اختيار نتائج الباك تونس

الخطوة الثالثة:- مباشرة اجراء الاستعلام عن نتائج البكالوريا من خلال تسجيل اسم الطالب الرباعي ورقم المسار

الخطوة الرابعة:- النقر على ايقونة عرض الدرجات وبهذا ستحصل على بيان تفصيلي متعلق حول تلك النتائج

علماً على ان وزارة التربية والتعليم التونسية قد أكدت كذلك على ان يكون اعمال ظهور تلك النتائج من خلال المسجات النصية ايضاً المطروحة أمام الطلاب على ارقام هواتفهم الخلوية للإشعار الطلاب بكافة التفاصيل المطروحة حول نتائجهم، على أن تتواصل وزارة التربية والتعليم التونسية على طرح البدائل الممكنة التي توفر على الطلاب امكانيات تواجدهم داخل المدارس فى ظل أزمة تفشي وباء كوفد 19 بالبلاد