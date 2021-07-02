لأول مرة منذ أصبح لاعبا حرا.. لابورتا يعلق على مستقبل ميسي

للمرة الأولى منذ انتهاء عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة، الخميس، تحدث رئيس النادي الإسباني خوان لابورتا عن "الملف الشائك".
وأكد لابورتا للتلفزيون الوطني، الجمعة، أن المفاوضات لتمديد عقد القائد ميسي "تتقدم كما هو متوقع"، في وقت انتهى به عقد الدولي الأرجنتيني مع النادي الكتالوني.
وقال لابورتا الذي لا يخفي أنه كان يود إنهاء هذه القضية قبل نهاية عقد "البرغوث": "نريده أن يبقى. ليو يريد البقاء ونبحث عن أفضل صيغة".
وأضاف: "نود أن يتم التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ممكن، لكننا نعلم أنه سيستغرق وقتا".
وبات ميسي حرا منذ الخميس، بعد انتهاء عقده مع برشلونة، لكن النادي يأمل في تمديده.
ويشارك قائد برشلونة حاليا مع منتخب بلاده الأرجنتين في "كوبا أميركا"، حيث سيلاقي الإكوادور مساء السبت في الدور ربع النهائي.
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