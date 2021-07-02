جدة - نرمين السيد - تحطمت طائرة شحن من طراز بوينج 737 فى مدينة هونولولو عاصمة ولاية هاواى الأمريكية، اليوم الجمعة، بعد فشل بالمحركات الخاصة بالطائرة، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "العربية" منذ قليل.





ولم تشر الأنباء إلى حجم الخسائر أو عدد الضحايا جراء تحطم الطائرة حتى اللحظة. وعادة ما تواجهة الطائرات من طراز بوينج 737 مشكلات بالمحركات الخاصة بها، وكانت أحدث مشكلاتها فى مارس الماضى، عندما اضطرت طائرة بوينج من طراز "737 ماكس"، تابعة لشركة "أمريكان إيرلاينز" للهبوط اضطراريًا فى مطارات ليبرتى بولاية نيوجيرسى، بسبب خلل فنى.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. تحطم طائرة شحن بوينج 737 بعد فشل بالمحركات فى هاواى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.