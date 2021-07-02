استقبال تردد قناة اون تايم سبورت on time sport الجديد يوليو 2021

يعتبر تردد قناة اون تايم سبورت من أكثر ما يشغل عمليات البحث في الوقت الحالي من قبل جميع محبي كرة القدم في جميع الدول العربية وذلك لان قناة اون تايم سبورت من أهم القنوات الرياضية في الوطن العربي.

يذكر أن تردد قناة اون تايم سبورت قد تغير مع بداية شهر يوليو الحالي، وهناك العديد من المباريات التي يتم عرضها حاليًا عبر تردد القناة المُحدث، والجدير بالذكر أن قناة أون تايم سبورت واحدة من أفضل القنوات الرياضية التي جاءت بعد قناة بي ان سبورت، وقد لجأ ملايين من محبي الساحة المستديرة إلى قناة أون تايم سبورت بعد غلاء اشتراك قناة بي ان سبورت إلى خمسة وسبعون دولار أمريكي، بالإضافة إلى ذلك فإن قناة أون تايم سبورت قد قامت بعرض مباراة النادي الاهلي ونادي بيراميدز مساء أمس الخميس الموافق 2 يوليو 2021، واليوم من المقرر أن تعرض بعض العديد من المباريات الرياضية التي سنأتي عليها معكم.

تردد قناة اون تايم سبورت

من المقرر أن يعرض تردد قناة اون تايم سبورت الجديد مباراة سيراميكا كليوباترا ضد نادي أسوان في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت جرينتش، اما عن مباراة الانتاج الحربي ضد الجونة من المقرر أن يتم عرضها ضمن مباريات الدوري المصري في الساعة السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الثامنة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت جرينتش، ومباراة البنك الأهلي ضد نادي المصري من المقرر أن يتم عرضها اليوم الجمعة 2 يوليو في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، وفي الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي الساعة السابعة مساءًا بتوقيت جرينتش.

استقبال تردد قناة اون تايم سبورت الجديد 2021

يمكن الان لجميع محبي الساحرة المستديرة في جميع أنحاء الوطن العربي أن يقوموا باستقبال تردد قناة اون تايم سبورت الجديد عبر القمر الصناعي النايل سات لمتابعة جميع المباريات الرياضية الشهيرة، وقد جاءت التردد الجديد كالاتي:

القمر الصناعي النايل سات

التردد 11861

الاستقطاب عمودي

معدل الترميز 27500

اسم القناة على جهاز الاستقبال On time SPORTS