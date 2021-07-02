أخبار اليمن : ذروة الأمطار.. الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلة

ذروة الأمطار.. الأرصاد يحذر من طقس الساعات المقبلةتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، طقساً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر نسبياً في المرتفعات الجبلية والمناطق الساحلية خلال الـ24 ساعة المقبلة.

وأوضح المركز في نشرته اليوم، أن الطقس بالمرتفعات الجبلية سيكون صحواً إلى غائم جزئياً ومغبر نسبياً على المنحدرات الغربية المحاذية لسهل تهامة، مع احتمالية هطول أمطار متفرقة متفاوتة الشدة يصاحبها الرعد أحيانا على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وخاصة المرتفعات الجنوبية لمحافظات (تعز، لحج، الضالع وأبين) خلال فترتي الظهيرة والمساء، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة مثيرة للأتربة والغبار.

وأشار إلى أن الطقس سيكون صحواً إلى غائم جزئياُ، حار ورطب على المناطق الساحلية، مغبر نسبياً على السواحل الجنوبية والغربية، والفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على السواحل الشرقية خلال ساعات الصباح، والرياح معتدلة السرعة تنشط خلال ساعات الظهيرة على السواحل الغربية والجنوبية تصل سرعتها إلى 25 عقدة مثيرة للأتربة والرمال.

فيما يكون الطقس في المناطق الصحراوية، حاراً إلى شديد الحرارة مع تواجد لغطاء بسيط من السحب على الأجزاء الشرقية، والرياح معتدلة السرعة تنشط نهاراً مثيرة للأتربة والرمال خصوصاً على الأجزاء الشمالية.

وذكر المركز، أن الطقس في أرخبيل سقطرى، سيكون غائم جزئياً، والرياح جنوبية غربية تتراوح سرعتها ما بين 20 إلى 40 عقدة، تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.