بسبب زوجته وريال مدريد.. اعتزال دولي "مبكر" لتوني كروس

أعلن الألماني توني كروس لاعب وسط ريال مدريد الإسباني، الجمعة، اعتزاله دوليا، بعد 3 أيام من إقصاء منتخب بلاده من دور الـ16 لكأس أوروبا 2020 أمام إنجلترا، بهدفين نظيفين.

وكتب بطل العالم 2014 البالغ 31 عاما في تغريدة عبر حسابه على "تويتر": "لعبت 106 مرات لألمانيا. لن تكون هناك مرة أخرى".

وأضاف: "لقد سبق واتخذت القرار بالاعتزال بعد هذه البطولة"، في إشارة إلى "يورو 2020" الجارية حاليا.

وتابع كروس: "لقد كان واضحا بالنسبة لي لفترة معينة أنني لن أكون متاحا لكأس العالم 2022 في قطر".

ولفت كروس إلى أنه يخطط خلال الأعوام المقبل، إلى صب "كامل تركيزه" على ريال مدريد، وأردف: "أود أيضا أن أتواجد بشكل أكبر كزوج وأب من أجل زوجتي وأطفالي".

وشكر كروس مؤيديه ومنتقديه على حد سواء، كما وجه كلمات خاصة ليواخيم لوف الذي ترك منصبه كمدرب للمنتخب، الثلاثاء، بعد 15 عاما.

وقال لاعب ريال مدريد: "لقد جعلني (لوف) لاعبا في المنتخب الوطني وبطلا للعالم. لقد وثق بي. كتبنا قصة نجاح معا".