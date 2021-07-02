إحباط هجوم بـ10 صواريخ كان يستهدف مطار بغداد

أفاد مراسل "دوت الخليج"، الجمعة، بإحباط هجوم كبير كان يستهدف مطار بغداد الدولي في العراق.
وقال مراسلنا إن الهجوم المذكور، كان مخططا تنفيذه باستخدام 10 صواريخ من نوع "غراد".
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قائد عمليات بغداد اللواء الركن أحمد سليم بهجت، قوله إنه "من خلال اللواء السادس الفرقة الثانية شرطة اتحادية، تم إحباط عملية لاستهداف مطار بغداد الدولي بـ10 صواريخ من نوع غراد".
وخلال الفترة الماضية، استهدفت عدة هجمات مطار بغداد الدولي، حيث تتمركز قوات أميركية، وتنفذ الهجمات سواء بالصواريخ أو بالطائرات المسيرة.
وتوجه الولايات المتحدة أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران، وسط توتر متصاعد بين واشنطن وطهران.
وتنشر الولايات المتحدة 2500 عسكري في العراق، من بين 3500 عنصر من قوات التحالف الدولي هناك.
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