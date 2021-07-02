إيران تحظر دخول الوافدين من 12 بلدا

جدة - نرمين السيد - وأعلن المجلس الوطنى الإيرانى لمكافحة فيروس كورونا الجمعة أنه تقرر منع دخول إيران بشكل مباشر أو غير مباشر على القادمين من بوتسوانا والبرازيل وإسواتينى والهند وليسوتو وملاوى وموزمبيق ونيبال وجنوب إفريقيا وأوروغواى وزامبيا وزيمبابوى. كما شددت طهران فى وقت سابق القيود المفروضة على المسافرين القادمين من 24 دولة أخرى. وحتى صباح الجمعة، تجاوز عدد مصابى كورونا فى إيران الـ3 ملايين و232 ألفا، توفى منهم 84 ألفا و516، فيما بلغ عدد المتعافين مليونين و902 ألف، حسب موقع "world meters" المختص فى رصد انتشار الفيروس فى العالم.

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