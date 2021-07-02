الموارد البشرية موعد إجازة الأضحى 1442هـ بالقطاعي العام والخاص 2021م

الموارد البشرية موعد إجازة الأضحى ، ونهاية الدوام، تم الإعلان عنه اليوم الجمعة الموافق 2 من شهر يوليو للعام 2021م، 22 من شهر ذي القعدة 1442هـ، بالقطاعي العام والخاص، والقطاع الغير ربحي، بالمملكة العربية السعودية، من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، حيث سيتم نهاية الدوام يوم الخميس بمشيئة الله، الموافق 5 من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، الموافق 15 من شهر يوليو الحالي للعام 2021م، وقد حرصت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مراعاة استعداد الموظفين بالسعودية لاستقبال، عيد الأضحى المبارك 2021م، وفق لقانون العمل السعودي المعدل، كما يجب اعطاء الوقت المناسب للقائمين على شؤون المملكة، في استقبال حجاج بيت الله.

كما ذكرنا سابقًا، أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سوف تبدأ بإعطاء كافة موظفي المملكة، إجازة عيد الأضحى المبارك، ونهاية الدوام، وفق الموعد الذي تم تحديده، ولكن يستثنى منهم موظفي البنوك السعودية، فمما لاشك فيه أن البنوك، سوف تعمل حتى آخر يوم قبل وقفة عرفات، اليوم الذي يسبق أول أيام عيد الأضحى، وهو يوم الثلاثاء 7 من شهر ذي الحجة 1442هـ، الموافق 17 يوليو للعام 2021م، وذلك لتسهيل المعاملات المالية للمواطنين السعوديين، وجميع المقيمين على أراضي المملكة، وتقديم كافة الخدمات المتصلة بالبنوك.

وزارة الحج والعمرة واستعدادات مبكرة لاستقبال حجاج بيت الله 1442هـ

إضافة إلى ما سبق فلا ننسى قرار وزارة الحج والعمرة، بقصر أداء مناسك الحج لها العام، على المواطنين السعوديين، والغير سعوديين المقيمين على أراضي المملكة فقط، وفق ما تم الاتفاق عليه من قبل المسؤولين، وذلك لمراعاة الحد من انتشار فيروس كورونا، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، ووفق ضوابط وشروط للتسجيل في الحج 1442هـ، وقد تم بعدها مراسلة المرشحين لأداء المناسك لهذا العام، إضافة إلى قيام الوزارة من التأكد من جاهزية كافة الخدمات، المقدمة للحجاج على أعلى مستوى، ومنها برنامج أجير لخدمة الحجيج، ولتسهيل أداء فريضة الحج 1442هـ.

الموارد البشرية موعد عودة الموظفين بعد إجازة الأضحى للدوام

وفي النهاية أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن إجازة عيد الأضحى المبارك 2021، سوف تنتهي يوم الأحد 15 من شهر ذي الحجة للعام 1442هـ، الموافق 25 من شهر يوليو 2021م، مع التزام الموظفين بتعليمات وزارة الصحة بالتحصين، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الوقائية.