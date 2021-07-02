“BEM” استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 “البيام” كل الولايات برقم التسجيل عبر الديوان الوطني

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021،أعلنت وزارة التربية الوطنية في الجزائر موعد إعلان نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 البيام للمترشحين المتمدرسين والأحرار في جميع الولايات الجزائرية برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وموقع فضاء أولياء التلاميذ يوم 2 جويلية أو بعدها بيوم أو يومين وكانت قد عقدت الوزارة امتحانات شهادة التعليم المتوسط السنة الرابعة المتوسطة يوم 15 إلى 17 جوان الماضي وسط إجراءات مشددة للحد من تفشي كورونا .

سنوافيكم أعزائنا في هذا المقال خطوات استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 “البيام” كل الولايات برقم التسجيل .

نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021

ينتقل جميع التلاميذ المجتازين لامتحانات شهادة التعليم المتوسط إلى السنة الأولى ثانوي بعد الحصول على معدل يساوي أو يفوق 10 من 20 درجة و بإمكان الوزارة تطبيق معدل الإنقاذ على التلاميذ الذين لم يجتازوا الامتحانات والذي يعمل على احتساب المعدل السنوي للتلاميذ خلال الفصول الدراسية .

وكانت قد انتهت الكنترولات في كل الولايات الجزائرية من أعمال التصحيح والتدقيق والمراجعة النهائية لعلامات التلاميذ في جميع المواد الدراسية و تأتي بعد هذه مرحلة رفع النقاط والمعدلات على الأرضية الرقمية لنتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 .

نتائج البيام 2021 bem.onec.dz

انتهت اختبارات التعليم المتوسط خلال جوان الماضي وازدادت عمليات البحث بين التلاميذ في السنة الرابعة المتوسطة عن موعد صب نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 دورة جوان عبر الموقع الإلكتروني bem.onec.dz الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وعبر موقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة الإلكتروني .

وحددت وزارة التربية الوطنية بتحديد موعد استظهار نتائج البيام 2021 يوم 5 جويلية أو يمك تقديم موعد إعلان بين يومي 2 أو4 جويلية متمنية لجميع التلاميذ التوفيق والنجاح .

نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط 2021 البيام

صرح الديوان الوطني للامتحانات و المسابقات اليوم الجمعة الثاني من جويلية عن نسبة النجاح في نتائج البيام لهذا العام حيث بلغت النسبة 64.40 بالمائة، وتعتبر نسبة مرتفعة مقارنة بالعام الماضي، ويستعد التلاميذ بعد صدور نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 العودة الى المواقع الرسمية للنتائج واستخرج كشف نقاط الفصل الثاني ومعدلات نتائج البيام وطباعتها للتقديم على المرحلة الثانوية بالعام القادم.

استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط 2021 الديوان الوطني

بإمكان جميع التلاميذ استخراج نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021 فور اعتماد وزارة التربية الوطنية الجزائرية النتائج خلال الساعات المقبلة واتباع الخطوات التالية للاطلاع على نتائج البيام برقم التسجيل وفق الخطوات التالية :

الولوج إلى موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات بعد تفعيله .

الدخول إلى نتائج شهادة التعليم المتوسط .

الضغط على استظهار النتيجة .

وبإمكان التلاميذ سحب كشف نقاط شهادة التعليم المتوسط 2021 في اليوم التالي من إعلان النتائج عبر موقع فضاء أولياء التلاميذ ثروة الإلكتروني tharwa.education.gov.dz.