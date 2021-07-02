شروط القبول في جامعة أم القري لدى المتأخرين عن الدراسة والمتجاوزين عمر الـ 25 عاماً

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جامعة أم القرى هي عبارة عن جامعة حكومية من أصل سعودي موقعها في مدينة مكة المكرمة تحت مسمى كلية الشريعة من أجل ان تصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في البلاد بحيث تعتبر هذه الكلية نواة تلك الجامعة كما أن هذه الجامعة قد مرت بثلاث مراحل تاريخية منذ إنشاء أولى كلياتها وقد قامت جامعة أم القرى بالمبادرة في الدراسة وحصر حالات وكذلك أوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة الذين تتعدد أعمارهم عن عمر 25 عاماً أو من الذين قد مضى على تخرجهم من مرحلة الثانوية فترة مدتها حوالي 5 سنوات وفي حالة عدم إكمال تعليمهم الجامعي نتيجة الظروف السيئة التي كانوا يمرون بها قد عوقت مرحلة التحاقهم بالجامعة.القبول في جامعة أم القرى :-
كما إن عميد عمادة التسجيل والقبول الدكتور”خالد الثقفي” أضاف بأن جامعة أم القرى ستقوم بتوفير نماذج إلكترونية مخصصة من أجل تعبئتها بهدف القبول لدى المتقدمين كما إن هذه النماذج تكون مخصصة لدى هؤلاء الطلبة المتأخرين وكذلك القيام بفرز الطلبات بهدف عرضها على المجالس واللجان العلمية المختصة بغرض إقرار الاستحقاق والموافقة على إكمال إجراءات القبول من عدمه وهذا بناءاً على الأنظمة واللوائح التابعة داخل الجامعة.إجراءات التسجيل والقبول :-
كما قام العميد خالد الثقفي بالإشارة أن جميع إجراءات التسجيل بهدف القبول إلى داخل هذه الجامعة الإلكترونية بنسبة حوالي 100% والتي تكون محكومة بشكل كامل بحيث قام بمناشدة المتقدمين والمتقدمات من أجل الرجوع إلى المصادرة الرسمية إلى داخل الجامعة بغرض الحصول على المعلومات بشكل صحيح دون تلاعب بها.خطوات التسجيل من أجل القبول في جامعة أم القرى :-
وهناك عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل في جامعة أم القرى بغرض القبول فيها، وهذه الخطوات هي :-
- أولاً يجب الدخول على الرابط الرسمي لنموذج القبول الإلكتروني.
- ومن ثم كتابة الأسم الرباعي.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية.
- اختيار نوع الجنس.
- وبعد ذلك إدخال رقم الجوال وتاريخ الميلاد والسن وباقي البيانات الخاصة بالمتقدم.
- إرفاق المستندات التي تدل على صحة المعلومات المرفقة.
- وأخيراً تقديم المبررات التي تخص سبب التأخر عن طلب القبول وهذا وفقاً للشروط المعلنة في الأعوام السابقة.
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جامعة أم القرى هي عبارة عن جامعة حكومية من أصل سعودي موقعها في مدينة مكة المكرمة تحت مسمى كلية الشريعة من أجل ان تصبح أولى المؤسسات التعليمية الجامعية في البلاد بحيث تعتبر هذه الكلية نواة تلك الجامعة كما أن هذه الجامعة قد مرت بثلاث مراحل تاريخية منذ إنشاء أولى كلياتها وقد قامت جامعة أم القرى بالمبادرة في الدراسة وحصر حالات وكذلك أوضاع الطلبة المتأخرين عن الدراسة الذين تتعدد أعمارهم عن عمر 25 عاماً أو من الذين قد مضى على تخرجهم من مرحلة الثانوية فترة مدتها حوالي 5 سنوات وفي حالة عدم إكمال تعليمهم الجامعي نتيجة الظروف السيئة التي كانوا يمرون بها قد عوقت مرحلة التحاقهم بالجامعة.القبول في جامعة أم القرى :-
كما إن عميد عمادة التسجيل والقبول الدكتور”خالد الثقفي” أضاف بأن جامعة أم القرى ستقوم بتوفير نماذج إلكترونية مخصصة من أجل تعبئتها بهدف القبول لدى المتقدمين كما إن هذه النماذج تكون مخصصة لدى هؤلاء الطلبة المتأخرين وكذلك القيام بفرز الطلبات بهدف عرضها على المجالس واللجان العلمية المختصة بغرض إقرار الاستحقاق والموافقة على إكمال إجراءات القبول من عدمه وهذا بناءاً على الأنظمة واللوائح التابعة داخل الجامعة.إجراءات التسجيل والقبول :-
كما قام العميد خالد الثقفي بالإشارة أن جميع إجراءات التسجيل بهدف القبول إلى داخل هذه الجامعة الإلكترونية بنسبة حوالي 100% والتي تكون محكومة بشكل كامل بحيث قام بمناشدة المتقدمين والمتقدمات من أجل الرجوع إلى المصادرة الرسمية إلى داخل الجامعة بغرض الحصول على المعلومات بشكل صحيح دون تلاعب بها.خطوات التسجيل من أجل القبول في جامعة أم القرى :-
وهناك عدد من الخطوات اللازم اتباعها من أجل التسجيل في جامعة أم القرى بغرض القبول فيها، وهذه الخطوات هي :-
- أولاً يجب الدخول على الرابط الرسمي لنموذج القبول الإلكتروني.
- ومن ثم كتابة الأسم الرباعي.
- تسجيل رقم الهوية الوطنية.
- اختيار نوع الجنس.
- وبعد ذلك إدخال رقم الجوال وتاريخ الميلاد والسن وباقي البيانات الخاصة بالمتقدم.
- إرفاق المستندات التي تدل على صحة المعلومات المرفقة.
- وأخيراً تقديم المبررات التي تخص سبب التأخر عن طلب القبول وهذا وفقاً للشروط المعلنة في الأعوام السابقة.
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