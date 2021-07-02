تحذير أممي من دخول العالم "مرحلة خطيرة"حذر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم غيبريسوس، من أن "العالم يمر بمرحلة خطيرة للغاية في تطور جائحة فيروس كورونا بعد ظهور متحور "دلتا".

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" عن غيبريسوس، قوله: "تم العثور على هذه السلالة في 98 منطقة على الأقل في العالم.. هذا النوع من العدوى خطير للغاية ويستمر في التحور".

وأضاف: "بالاقتران مع المتغيرات الأكثر ضراوة مثل "دلتا"، والتي سرعان ما أصبحت السلالة المهيمنة في العديد من البلدان، نحن في فترة خطيرة للغاية من هذا الوباء".

وتابع قائلاً: "النظام الصحي يجب أن يراقب الطفرات الجديدة لفيروس كورونا والتكيف معها باستمرار".

ولفت إلى "أهمية إجراء فحوصات العدوى والكشف المبكر، وعزل المصابين وعلاجهم، ومراعاة كافة الاحتياطات من ارتداء الكمامات، والحفاظ على المسافة الاجتماعية، وتهوية أماكن التجمع".

ودعا غيبريسوس المجتمع الدولي إلى تقاسم اللقاحات وأجهزة التنفس والأدوية والاختبارات وتسريع التطعيم.. قائلاً: "هذه هي أفضل طريقة لإبطاء الجائحة وإنقاذ الأرواح وتحفيز الانتعاش الاقتصادي العالمي ومنع ظهور متحورات جديدة خطيرة من فيروس كورونا".