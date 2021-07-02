أخبار اليمن : قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً لوقف النار بالحديدة

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قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً لوقف النار بالحديدة

أفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 168 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. قوى العدوان ارتكبت 168 خرقاً لوقف النار بالحديدةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 168 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضح المصدر أن الخروقات شملت محاولتين للتسلل قرب شارع الخمسين وحيس، وغارة لطيران تجسسي على الجبلية وتحليق 8 طائرات تجسسية في اجواء التحيتا والفازة والدريهمي والجبلية وكيلو16. وأشار المصدر إلى رصد 36 خرقاً بقصف مدفعي لعدد 214 قذيفة و121 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

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