20 قتيلا و128 مفقودا بعد أسبوع من انهيار برج فى ميامى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - قالت دانييلا ليفين كافا، عمدة مدينة ميامى ديد الأمريكية، اليوم الجمعة، إن ما لا يقل عن 20 شخصا قتلوا، وما زال 128 شخصا فى عداد المفقودين، بعد أكثر من أسبوع من انهيار مبنى سكنى مكون من 12 طابقا فى فلوريدا.





وأشارت ليفين كافا وعمدة ميامى فرانسيس سواريز إلى أن إحدى الجثث الجديدة التى تم العثور عليها لطفل يبلغ من العمر سبع سنوات يعمل والده فى إدارة الإطفاء فى ميامى. وقالت ليفين كافا للصحفيين: "كان الأمر مختلفا حقا وأكثر صعوبة بالنسبة لأول المستجيبين لدينا".

وتابعت: "هؤلاء الرجال والنساء يدفعون خسائر بشرية هائلة كل يوم، وأطلب منكم جميعا، أن تبقوهم جميعا فى أفكاركم وصلواتكم. إنهم يمثلون حقا الأفضل فينا جميعا، ونحن بحاجة إلى أن نكون هناك من أجلهم لأنهم هنا من أجلنا"، حسبما نقلت شبكة "سى إن بى سى".

وأوضحت العمدة أن البحث عن المزيد من الضحايا هو الأولوية الأولى للسلطات، لكن خطط هدم المبنى تمضى قدما. وأضافت أن عملية الهدم قد تستغرق أسابيع.

وقالت ليفين كافا للصحفيين: "سوف نتحرك بسرعة فى اتخاذ القرار لكن الأمر سيستغرق بعض الوقت قبل حدوث الهدم. يقوم المهندسون حاليا بتقييم الشكل الذى ستبدو عليه العملية".

استؤنفت عمليات البحث والإنقاذ مساء الخميس، بعد توقف استمر لمدة يوم، وتأمل السلطات فى توسيع منطقة البحث بأمان. كان توقف عمليات البحث والإنقاذ صباح الخميس بسبب مخاوف هيكلية حددها خبراء متخصصون.

وفى الأسبوع الماضى، انهار المبنى السكنى على شاطئ المحيط وتحول إلى كومة من الأنقاض فى مدينة ميامى بولاية فلوريدا الأمريكية، ومنذ ذلك الحين، تسعى قوات الإنقاذ جاهدة لاستخراج جثث الضحايا أو الناجين المحتملين.