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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تجديد رخصة القيادة 2021م بالكويت عبر الموقع الالكتروني بدون الاضطرار للذهاب للمقر للتجديد في المقال التالي
رخصة القيادة وتجديدها تعد واحدة من أهم المتطلبات للوافدين أو المواطنين بدولة الكويت، حيث إنها تشعرهم بالاطمئنان، ومن ثم الارتياح، فدولة الكويت توفر بكل السبل منح مواطنيها والوافدين إليها تلك الرخصة، حتى يتمكنوا من التجول في جميع أنحائها، بدون التعرض إلى أي متاعب، مع الالتزام بكافة الشروط والقواعد المطلوبة التي سوف نتناولها بالتفصيل في تلك المقال، فتعتبر دولة الكويت واحدة من أهم الدول التي تهتم بسلامة المواطن وتحافظ على توافر عدد كبير من مدارس تعليم القيادة حتى يتمكن أي فرد من التدرب والحصول على الرخصة بسهولة تامة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة.
خطوات الحصول على رخصة القيادة وتجديدها بالكويت 2021
يُرجى العلم بأنه يوجد اختلاف كبير في الشروط من حيث أن رخصة القيادة سيتم استخراجها للمواطنين(الكويتيين) أم الوافدين(غير الكويتيين)
- طباعة النموذج الخاص بطلب رخصة القيادة
- يتم تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني من هنا أو بالذهاب إلى المقر الرئيسي(شرطة المرور الكويتية)
- الحصول على الموافقة
- الذهاب إلى طبيب خاص باللياقة البدنية
- الخضوع لبعض الفحوصات الطبية
- التوقيع على النموذج الخاص باللياقة الطبية
- الحصول على موافقة أخرى بتخطي الكشف الطبي
- عن طريق قسم الرخص يتم استخراج التصريح الخاص بتعليم القيادة
- الخضوع لإمتحان عملي ونظري
- بعد تخطي الإمتحان، يتم إرسالك إلى المرحلة التالية لاستخراج رخصة القيادة
شروط الحصول على رخصة القيادة بالكويت 2021
- أقل سن للمتقدم للحصول على رخصة القيادة هي 18 عامًا وما فوق
- قدرة المتقدم على إجتياز الإمتحان النظري والعملي
- خلو المتقدم من أي مرض يؤثر عليه من القيادة
كيفية استخراج الرخصة للوافدين(الغير كويتيين)
تختلف طريقة استخراج الرخصة من الكويتيين عن الغير كويتيين، وفيما يلي خطوات استخراج رخصة القيادة لغير الكويتيين بالتفصيل.
- يجب توافر شهادة الدخول إلى الكويت، وذلك لمعرفة سبب الإقامة بالنسبة للفرد
- الاستعداد لتجهيز رسوم الرخصة وجواز السفر
- طباعة النموذج الخاص بطلب رخصة القيادة وتوقيعه من الكفيل
- تجهيز صورة من إذن العمل مع تجهيز النسخة الأصلية أيضًا
- إمتلاك طلب جنائي أو بطاقة أمنية
- تصديق البطاقة الوطنية من وزارة الخارجية أو السفارة
- بعد الموافقة على الحصول على رخصة القيادة، يتم توقيع النموذج الخاص باللياقة الطبية
- بعد إنجاز الكشف الطبي، يتم استخراج استمارة تعليم القيادة من قسم الرخص
- الذهاب إلى قسم الاختبار لحجز موعد لاختبار القيادة أو يمكن الحجز اون لاين عن طريق الانترنت
- بعد تخطي الامتحان العملي والنظري، يتم استكمال بعض الاجراءات البسيطة لاستلام الرخصة من القسم
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