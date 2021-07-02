كيفية تجديد رخصة القيادة 2021م بالكويت عبر الموقع الالكتروني بدون الاضطرار للذهاب للمقر للتجديد

رخصة القيادة وتجديدها تعد واحدة من أهم المتطلبات للوافدين أو المواطنين بدولة الكويت، حيث إنها تشعرهم بالاطمئنان، ومن ثم الارتياح، فدولة الكويت توفر بكل السبل منح مواطنيها والوافدين إليها تلك الرخصة، حتى يتمكنوا من التجول في جميع أنحائها، بدون التعرض إلى أي متاعب، مع الالتزام بكافة الشروط والقواعد المطلوبة التي سوف نتناولها بالتفصيل في تلك المقال، فتعتبر دولة الكويت واحدة من أهم الدول التي تهتم بسلامة المواطن وتحافظ على توافر عدد كبير من مدارس تعليم القيادة حتى يتمكن أي فرد من التدرب والحصول على الرخصة بسهولة تامة وذلك بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

خطوات الحصول على رخصة القيادة وتجديدها بالكويت 2021

يُرجى العلم بأنه يوجد اختلاف كبير في الشروط من حيث أن رخصة القيادة سيتم استخراجها للمواطنين(الكويتيين) أم الوافدين(غير الكويتيين)

طباعة النموذج الخاص بطلب رخصة القيادة يتم تقديم الطلب عبر الموقع الالكتروني من هنا أو بالذهاب إلى المقر الرئيسي(شرطة المرور الكويتية) الحصول على الموافقة الذهاب إلى طبيب خاص باللياقة البدنية الخضوع لبعض الفحوصات الطبية التوقيع على النموذج الخاص باللياقة الطبية الحصول على موافقة أخرى بتخطي الكشف الطبي عن طريق قسم الرخص يتم استخراج التصريح الخاص بتعليم القيادة الخضوع لإمتحان عملي ونظري بعد تخطي الإمتحان، يتم إرسالك إلى المرحلة التالية لاستخراج رخصة القيادة

شروط الحصول على رخصة القيادة بالكويت 2021

أقل سن للمتقدم للحصول على رخصة القيادة هي 18 عامًا وما فوق

قدرة المتقدم على إجتياز الإمتحان النظري والعملي

خلو المتقدم من أي مرض يؤثر عليه من القيادة

كيفية استخراج الرخصة للوافدين(الغير كويتيين)

تختلف طريقة استخراج الرخصة من الكويتيين عن الغير كويتيين، وفيما يلي خطوات استخراج رخصة القيادة لغير الكويتيين بالتفصيل.