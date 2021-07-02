واشنطن تفرض عقوبات على 22 مسؤولا فى ميانمار

جدة - نرمين السيد - فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، عقوبات على 22 مسؤولاً بارزاً وذويهم من ميانمار بسبب حملة شنتها الحكومة هناك على الاحتجاجات الموالية للديمقراطية بعد الانقلاب العسكرى، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".





وشملت العقوبات الأمريكية، وزير الإعلام فى ميانمار، ووزير الاستثمار والعلاقات الاقتصادية الأجنبية، ووزير العمل والهجرة والسكان، ووزيرة الرفاه الاجتماعى والإغاثة وإعادة التوطين، وثلاثة من أعضاء المجلس الإدارى للدولة الذى أنشأه الجيش عقب الانقلاب. ووفقاً لهذه العقوبات، ستُجمَّد أى أصول أو أى شركات يملكها هؤلاء الأشخاص والكيانات، التى تقع فى نطاق الاختصاص الأمريكى، إلى جانب منع الأمريكيين من التعامل تجارياً معهم.

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