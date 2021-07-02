فيديوجراف.. البحر الأسود يشتعل بمناورات أمريكية وسط مخاوف الحرب مع روسيا

فيما أعلنت الولايات المتحدة، مؤخرًا، عزمها إجراء مناورات عسكرية بحرية تحت عنوان: "نسيم البحر" فى البحر الأسود، وسط مخاوف دولية وإقليمية من تأجج حرب ضارية بين أمريكا وروسيا التى تسيطر على شبه جزيرة القرم على غير رغبة الأمريكيين وحلفاء شمال الأطلسى.
وبحسب التقارير، يشارك فى المناورات الأمريكية 32 دولة من 6 قارات، بمشاركة 5 آلاف جندى و32 سفينة حربية و40 طائرة و12 فرقة كوماندوز. وتشهد المناورات حربًا برمائية ومناورات برية وغطس واعتراض ودفاع جوى.
ومن المقرر أن تستمر المناورة الأضخم منذ 1997، لمدة 12 يومًا، وتنتهى يوم 10 يوليو، فى ظل مخاوف عالمية من رد روسى عنيف إذا وقعت أخطاء خلال المناورات، حيث ترفض روسيا المساس بالمياه الإقليمية لشبه جزيرة القرم الواقعة تحت سيطرتها.
من جانبها، ردت روسيا بنقل بطاريات صواريخ "بال" و"باسيتوم" إلى الحدود البحرية، وتستطيع منظومة "باستيون" تدمير أى هدف بحرى فى نطاق 300 كيلومتر، علاوة على أنها صواريخ أسرع من الصوت وقادرة على حمل رؤوس نووية.
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