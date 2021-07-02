بوابة القبول الموحد الإلكترونية | إليك طريقة وضوابط التسجيل للطلاب والطالبات

بوابة القبول الموحد الإلكترونية قد أعلنت عن فتح باب القبول والتسجيل للطلاب والطالبات في المملكة، وخاصةً في الرياض وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم، زيادة على ذلك خصصت القبول والتسجيل في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط، سوف نتعرف في هذا المقال على هذه الضوابط وخطوات التسجيل، لذلك تابع معنا.

الجامعات المتاح التقديم بها

خصصت بوابة القبول الموحد بالرياض مجموعة من الجامعات المتاح القبول والتسجيل بها على سبيل المثال:

أولاً جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.

ثم جامعة الملك سعود.

جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

بالإضافة إلى ذلك جامعة شقراء.

أيضاً جامعة المجمعة.

زيادةً على ذلك الكليات التقنية في منطقة الرياض.

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ضوابط التسجيل ببوابة القبول الموحد

حددت بوابة التقديم الموحد موعد التسجيل خلال الفترة من يوم الأحد 24\11\1442 حتى يوم 30\11\1442، ووضعت مجموعة من الضوابط كالتالي:

أولاً لابد أن يقوم الطالب بملء نموذج الالتحاق على البوابة الإلكترونية.

ثم يتأكد من صحة البيانات المدخلة.

لابد الانسحاب من أي جامعة يلتحق بها الطالب قبل التسجيل.

بالإضافة إلى ذلك يتم إدخال ما يقرب من 20 رغبة.

يقوم الطالب بترتيب هذه الرغبات حسب أولويته.

ثم يشترط أن تكون هذه الرغبات متوافقة مع الشروط والضوابط المحددة.

في حالة إذا كان الطالب منقطع، يقوم بإعادة القيد في الجامعة في خلال أربعة فصول دراسية من تاريخ طي القيد.

أما في حالة إذا كان الطالب انقطع مدة أكثر من أربعة فصول ولم يكن مفصولاً، يتم قبول كطالب جديد.

بوابة القبول الموحد تسجيل الدخول

لابد أولاً من تسجيل الدخول على البوابة الإلكترونية حتى يتم عملية القبول والتسجيل بالجامعات، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية: