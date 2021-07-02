هنُا رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق دور اول المفعل من وزارة التربية والتعليم العراقية

رابط استخراج نتائج السادس الابتدائي 2021 بالعراق المفعل من وزارة التربية والتعليم العراقية نتابعه و نستعرضه مع حضراتكم بعد الإشارة الرسمية والتصريحات المؤكدة على طرح نتيجة السادس الابتدائي اون لاين من خلال موقع نتائج الصفوف التعليمية بالعراق لأجل مساعدة الطلاب بكل سهولة فى ظل تواصل الأزمة الراهنة من أزمة انتشار وباء كورونا المستجد من إجراء فحص واستعلام عن نتائج مرحلة تعليم الصف السادس الابتدائي من المنزل بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو نتابعه الان سوياً من خلال موقعكم ثقفني الاخباري

رابط استخراج نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق

في الساعات الاخيرة وبشكل ملحوظ ارتفعت عوامل بحث جوجل لاجل الحصول واستخراج نتائج الصف السادس الابتدائي فى العراق المقرر على أن يتم الإعلان عنها من قبل وزارة التربية والتعليم العراقي بشكل احترازي جاء تعاملاً مع الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من ازمة تفشي وباء كوفيد 19، حيث اشارت التربية العراقية على مجموعة من الخطوات والطرق البسيطة والسهلة بإمكان جميع طلاب وطالبات السادس الابتدائي استخدامها لأجل الحصول على تلك النتائج التي ستكون معلنة فور تعبئة جميع البيانات المطلوبة للاستعلام أعلى نحو نتابع مع حضراتكم الان من خلال الفقرة التالية بعد ان نعرض امام حضراتكم اسماء اوائل السادس الابتدائي

اسماء اوائل السادس الابتدائي

ندى علاء عمارة حسنين

عبد الرحمن حسام الدين محمود

على هشام محمد قناوي

محمد نزيه احمد شعلان

مها شكري عبدالرازق الجميعي

نغم أمين عبدالله السالم

رنا خالد مصطفى عامر

عمر محمد فتحي المنياوي

محمد محمود عبدالله عبدالحفيظ

اسراء نبيل فاضل كاشف موسى

حلا إيهاب محمد ضياء الدين

سلمى ايمن عصمت عباس

شهد شريف على محمد على

فرح محمد فتحي عطية

محمد ممدوح محمد على

محمود محمد محمود امان

ملك هاني محمد السيد

خطوات استعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

نتيجة السادس الابتدائي بالعراق تجدونها مرفوعة على موقع وزارة التربية والتعليم العراقي بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني مع تحديد المحافظة التي يتبع اليها الطالب وذلك بعد الانتهاء من أعمال رفع معدل درجات الطلاب على مستوى كل محافظة من محافظات العراق.

تحديثات ظهور نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021

لازالنا نتابع مع حضراتكم جميع التفاصيل المطروحة حول نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على مستوي جميع المحافظات العراقية المقرر على ان يكون ظهورها اون لاين من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية، وذلك فى اعقاب ساعات قليلة من الان.