لأول مرة.. لبنان يرصد سلالة كورونا الهندية

أعلن لبنان لأول مرة، الجمعة، رصد حالات إصابة بمتحور فيروس كورونا "دلتا"، الذي ظهر في الهند ثم انتشر إلى عشرات الدول.

وقال وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن، إنه تم تسجيل 9 إصابات بالمتحور "دلتا" خلال الفترة الأخيرة، وجميعها لوافدين من الخارج.

وأوضح حسن أن "جهود وزارة الصحة ما زالت منكبة على تخفيض الإصابات واحتوائها".

وأضاف: "نناشد الجميع مشاركتنا المسؤولية للحفاظ على ما أنجزنا. لبنان لم يعد يحتمل. اللقاح والإجراءات الوقائية واجب على الجميع".