عاجل.. أمريكا تصدر تحذيرا إلى مواطنيها فى إقليم تيجراى الإثيوبى

جدة - نرمين السيد - أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية تحذيرا، اليوم الجمعة، حثت فيه الأمريكيين فى إقليم تيجراى الإثيوبى على الاحتماء فى أماكنهم فى ظل الاضطرابات الحالية، عقب الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية ومقاتلى جبهة تحرير تيجراى.





وأعلنت الحكومة الإثيوبية يوم الاثنين، وقفا غير مشروط لإطلاق النار فى الإقليم عقب استعادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراى "الحزب الحاكم سابقا فى المنطقة" السيطرة على العاصمة ميكيلى ما دفع القوات الحكومية إلى التراجع. وقال التحذير الأمريكى: "على المواطنين الأمريكيين فى تيجراى أن يحتموا فى أماكنهم. نحن نعمل على خطط نقل للأمريكيين فى ميكيلى. إذا كنت مواطنا أمريكيا فى تيجراى أو لديك فرد من عائلة مواطن أمريكى فى ميكيلى، يرجى الاتصال بنا".

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