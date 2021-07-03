واتساب الذهبي ضد الهكر أحدث نسخة ومميزاته وكيفية تثبيته وتحميله على هواتفكم

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يتنافس مسؤلي تطبيقات المراسلة على تقديم كل ما هو جديد لخدمة المستخدمين ذلك بهدف جذب الكثير من مستخدمين للتطبيق جدد فقد صدرت نسخة جديدة من تطبيق واتساب الذهبي تقوم بتحديث نفسها تلقائياً بدون أن تقوم بعمل خطوات لكي يتم تنزيل تحديث وتنزيل واتساب الذهبي 2021 للأندرويد آخر إصدار، وهو أحد تطبيقات المراسلة الفورية التي يعتمد عليها العديد من المستخدمين من أجل التواصل مع الأصدقاء في كافة أنحاء العالم، نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا وموقع ثقفني كيفية تنزيل واتساب الذهبي 2021 وهو واحد من أفضل إصدارات بتطبيق واتساب الذهبي بشكل عام فهو لديه الكثير من المميزات للاستخدام، والتي ستجعلك تقع في حب هذا التطبيق أكثر من غيره من التطبيقات.تحديث واتساب الذهبي 9.40 ومميزاته:
بعد الإعلان عن التحديث الأخير يمكن من خلاله أن يتم إرسال فيديوهات بعد قيام المستخدم بتحديث تحميل الواتس الذهبي النسخة الحديثه منه، والمحدث للأندرويد مجاناً حجمها يصل إلى 800 ميجا، وهذا الحجم جيد جداً بالنسبة للفيديو واستمتع بإجراء مكالمات جماعية مع أصدقائك عبر الصوت والصورة أيضاً، وله من المميزات والخصائص الكثير والكثير ونذكر من خلال هذا المقال هذه المميزات وهي:
- واتساب الذهبي ضد الحظر.
- تم بناء النسخة على إصدار 2.20 تمديداً لحالة تلقائية أكبر من 30 ثانية.
- فصل الإنترنت عن الواتساب.
- الخصوصية إخفاء الظهور ” إخفاء صحين القراءة”.
- منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية.
- إيقاف إظهار انك شاهدة الحالة.
- منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة.
- نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه
- اضافة قفل المحادثة برقم سري (إخفاء محادثات).
- تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.
- تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.
- تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.
- تفعيل الرد الآلي بدون التعرض لحظر.
- تحميل حالة واتساب بدون أي مشاكل.
بعد أن يتم تنزيل واتساب الذهبي وتذهب لتثبيته، هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها نذكرها لكم على النحو التالي:
- تضغط على زر التثبيت “Install”، وتنتظر حتى يتم تنزيل الواتس الذهبي أخر إصدار 2021 المحدث للأندرويد مجاناً على الجهاز.
- تظهر بشكل تلقائي نافذة فرعية مكتوب فيها، تم تثبيت whatsapp dhabi 2021 أوApp has been installed.
- الضغط على زر فتح أو Open أسفل النافذة الفرعية، وسوف يتم فتح الواتساب الذهبي الحقيقي.
- بعد فتح التطبيق سوف ترى صفحة واتساب الذهبي 2021 وبها العديد من الخيارات، والتي يجب عليك كتابة البيانات الشخصية فيها; مثل اختيار البلد ورقم الهاتف وصورة البروفايل.
- سوف تظهر لك صفحة جديدة للتأكيد على البيانات والاستفسار منك عن إذا كان الرقم صحيح أو أنك تريد تعديله مرة أخرى، ثم تضغط التالي.
- سوف تظهر لك واجهة تحديث واتساب الذهبي وسوف تجد جميع الأرقام الخاصة بالأصدقاء المشتركين في تطبيق واتس آب الأصلي.
طرحت شركة واتساب الذهبى النسخة الحديثة والمعدلة وأحدث إصدار عدة ميزات في التطبيق من أهمها :
- إضافة ميزة الرسائل الجماعية للمجوعات.
- امكانية تغيير مكان ولون الإشعارات.
- وصول إشعارات عند تغيير أحد لصورته الشخصية.
- إضافة خيار إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط.
- تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.
- تحويل الرسائل إلى أكثر من 250 شخص.
- مؤثرات جميلة في الشاشة الرئيسية للواتساب.
- تعديل وإزالة الزر العائم في شاشة المحادثة.
- أول تحديث واتساب ذهبي يعمل بواجهة إصدار 10.
- مؤثرات التمرير للأسفل والأعلى.
- تحسين شكل الزر العائم في شاشة الدردشة.
- يمكنك إخفاء وإظهار الزر العائم في الدردشات.
- إظهار الاسم كاملا في البار إذا كان طويل.
- إصلاح مشكلة الوضع اليلي في الإعدادات.
- إصلاح مشكلة انهيار الواتس اب بشكل كامل.
- رفع حالة طويلة “إمكانية رفع الحالة وتقطيعها تلقائي إلى الحد المسموح”.
- إمكانية تغيير ستايل الستوري.
- استخدام البصمة لقفل محاداثات.
- إضافة ميزة اشعار من شاهد حالتك.
- تمت إضافة المعاينة و التأكيد قبل إرسال الملصق.
- إضافة خيار لحذف حزم الأيموجي التي تم تنزيلها.
الوسوم
يتنافس مسؤلي تطبيقات المراسلة على تقديم كل ما هو جديد لخدمة المستخدمين ذلك بهدف جذب الكثير من مستخدمين للتطبيق جدد فقد صدرت نسخة جديدة من تطبيق واتساب الذهبي تقوم بتحديث نفسها تلقائياً بدون أن تقوم بعمل خطوات لكي يتم تنزيل تحديث وتنزيل واتساب الذهبي 2021 للأندرويد آخر إصدار، وهو أحد تطبيقات المراسلة الفورية التي يعتمد عليها العديد من المستخدمين من أجل التواصل مع الأصدقاء في كافة أنحاء العالم، نقدمه لكم اليوم من خلال مقالنا وموقع ثقفني كيفية تنزيل واتساب الذهبي 2021 وهو واحد من أفضل إصدارات بتطبيق واتساب الذهبي بشكل عام فهو لديه الكثير من المميزات للاستخدام، والتي ستجعلك تقع في حب هذا التطبيق أكثر من غيره من التطبيقات.تحديث واتساب الذهبي 9.40 ومميزاته:
بعد الإعلان عن التحديث الأخير يمكن من خلاله أن يتم إرسال فيديوهات بعد قيام المستخدم بتحديث تحميل الواتس الذهبي النسخة الحديثه منه، والمحدث للأندرويد مجاناً حجمها يصل إلى 800 ميجا، وهذا الحجم جيد جداً بالنسبة للفيديو واستمتع بإجراء مكالمات جماعية مع أصدقائك عبر الصوت والصورة أيضاً، وله من المميزات والخصائص الكثير والكثير ونذكر من خلال هذا المقال هذه المميزات وهي:
- واتساب الذهبي ضد الحظر.
- تم بناء النسخة على إصدار 2.20 تمديداً لحالة تلقائية أكبر من 30 ثانية.
- فصل الإنترنت عن الواتساب.
- الخصوصية إخفاء الظهور ” إخفاء صحين القراءة”.
- منع حذف الرسائل تجدها في الخصوصية.
- إيقاف إظهار انك شاهدة الحالة.
- منع اظهار الرسالة محولة تحميل الحالة.
- نسخ الحالة خصوصية مخصصة لشخص تجدها في المحادثة بينك وبين الشخص اضغط على اسمه
- اضافة قفل المحادثة برقم سري (إخفاء محادثات).
- تشغيل التسجيلات بشكل تلقائي.
- تفعيل الوضع الليلي بشكل كامل.
- تم حل مشكلة تنزيل الثيمات.
- تفعيل الرد الآلي بدون التعرض لحظر.
- تحميل حالة واتساب بدون أي مشاكل.
بعد أن يتم تنزيل واتساب الذهبي وتذهب لتثبيته، هناك بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها نذكرها لكم على النحو التالي:
- تضغط على زر التثبيت “Install”، وتنتظر حتى يتم تنزيل الواتس الذهبي أخر إصدار 2021 المحدث للأندرويد مجاناً على الجهاز.
- تظهر بشكل تلقائي نافذة فرعية مكتوب فيها، تم تثبيت whatsapp dhabi 2021 أوApp has been installed.
- الضغط على زر فتح أو Open أسفل النافذة الفرعية، وسوف يتم فتح الواتساب الذهبي الحقيقي.
- بعد فتح التطبيق سوف ترى صفحة واتساب الذهبي 2021 وبها العديد من الخيارات، والتي يجب عليك كتابة البيانات الشخصية فيها; مثل اختيار البلد ورقم الهاتف وصورة البروفايل.
- سوف تظهر لك صفحة جديدة للتأكيد على البيانات والاستفسار منك عن إذا كان الرقم صحيح أو أنك تريد تعديله مرة أخرى، ثم تضغط التالي.
- سوف تظهر لك واجهة تحديث واتساب الذهبي وسوف تجد جميع الأرقام الخاصة بالأصدقاء المشتركين في تطبيق واتس آب الأصلي.
طرحت شركة واتساب الذهبى النسخة الحديثة والمعدلة وأحدث إصدار عدة ميزات في التطبيق من أهمها :
- إضافة ميزة الرسائل الجماعية للمجوعات.
- امكانية تغيير مكان ولون الإشعارات.
- وصول إشعارات عند تغيير أحد لصورته الشخصية.
- إضافة خيار إيقاف التنزيل التلقائي للوسائط.
- تفعيل ميزة الرسائل ذاتية الاختفاء.
- تحويل الرسائل إلى أكثر من 250 شخص.
- مؤثرات جميلة في الشاشة الرئيسية للواتساب.
- تعديل وإزالة الزر العائم في شاشة المحادثة.
- أول تحديث واتساب ذهبي يعمل بواجهة إصدار 10.
- مؤثرات التمرير للأسفل والأعلى.
- تحسين شكل الزر العائم في شاشة الدردشة.
- يمكنك إخفاء وإظهار الزر العائم في الدردشات.
- إظهار الاسم كاملا في البار إذا كان طويل.
- إصلاح مشكلة الوضع اليلي في الإعدادات.
- إصلاح مشكلة انهيار الواتس اب بشكل كامل.
- رفع حالة طويلة “إمكانية رفع الحالة وتقطيعها تلقائي إلى الحد المسموح”.
- إمكانية تغيير ستايل الستوري.
- استخدام البصمة لقفل محاداثات.
- إضافة ميزة اشعار من شاهد حالتك.
- تمت إضافة المعاينة و التأكيد قبل إرسال الملصق.
- إضافة خيار لحذف حزم الأيموجي التي تم تنزيلها.
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