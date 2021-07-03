نتائج البيام 2021 موقع فضاء أولياء التلاميذ والديوان الوطني لاستخراج كشف النقاط

نتائج البيام 2021 شهادة التعليم المتوسط من موقع فضاء أولياء التلاميذ البوابة الرقمية التي أنشأتها وزارة التربية الوطنية في الجزائر، بجانب موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، ومنها سيتم استخراج كشف النقاط ومعرفة نسب النجاح بعد انتهاء الفترة الزمنية ما بين وقت إعلان النتائج وسحب كشوف الدرجات، كما أن طريقة استظهار نتائج البيام من الديوان الوطني تعتمد على رقم التسجيل والرقم السري، ومن بوابة فضاء الأولياء ببيانات التسجيل لولي الأمر، وهو تعدد لطرق التعرف على المعدل في حالة أنه لم نتمكن من توفر أحد متطلبات الاستعلام.

استخراج نتائج البيام résultat bem 2021

موعد استخراج نتائج البيام 2021 يقترب يوم تلو الأخر، بالأخص في ظل الأخبار التي تتناقلها الصحافة الوطنية، حول انتهاء مركز التصحيح من أعمالها، وإرسال النتائج إلى المراكز الرئيسة للرصد والمراجعة النهائية، وتحديد موعد الكشف عن نتائج شهادة التعليم المتوسط للتلاميذ المتمدرسين والأحرار، من اجتاز الاختبارات الخاصة بدورة جون 2021، وقد أثنى الكثيرون على سرعة إنجاز عمليات التصحيح والتي استمرت على مدار 6 أيام، وهو قت قياسي مقارنة بالظروف الحالية والحرص على تحقيق أفضل معدل للسلامة.

ترقب موعد نتائج التعليم المتوسط 2021 (résultat bem 2021) على كل المستويات، فالبغض رجه يوم 4 جولية، والبعض رجح يوم 5 جولية، غير أنه من المنتظر أن يتم تحديد وقت استظهار النتائج من موقع الديوان الوطني أو رابط وزارة التربية الوطنية فضاء أولياء التلاميذ خلال هذا الأسبوع بعد العطلة الأسبوعية، كما حدث في نتائج شهادة التعليم الابتدائي.

نسبة النجاح في نتائج شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2021

يترقب الطلاب كل يوم ما يصدر حول نسبة النجاح في نتائج البيام 2021 وفق التقديرات الأولية، وهي تعكس بنسبة كبيرة عدد الطلاب الناجحين، وتزيد من الطمأنة لدى أولياء الأمور والطلاب، وقد تم الحديث عن أن نسبة النجاح في نتائج شهادة البيام قد وصلن في بعض مراكز التصحيح إلى 64 %، وكانت وزارة التربية الوطنية، وعقب إعلان نتائج السنكيام، قدمت للطلاب وإباؤهم ملخص حول أعلى المعدلات ونسب النجاح، وهو الأمر الذي سيحدث دوم شكل في نتائج المتوسط.

روابط نتائج شهادة البيام هي:

كل التوفيق للتلاميذ مترشحين متمدرسين وأحرار في اجتياز السنة الراعبة متوسط والانتقال للسنة الأولى الثانوي.