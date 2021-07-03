خبر سيسعدك تم حل مشكلة التحديث الجديد في تطبيق سناب شات

تشهد هذه الآونة التحديثات المتعددة في مختلف تطبيقات الجوجل بلاي وخاصة تطبيقات المراسلة الفورية، فقد يسعى التطور التكنولوجي إلى تحقيق التحول الرقمي الذي تسعى إليه الشركات وخبراء التكنولوجيا، حيث شمل التحديث الأخير لتطبيق سناب شات مشكلة خروجه المفاجئ من التطبيق بمجرد فتحه وتفعيله، ونتج عن هذا التحديث كثرة الشكوى من قبل مستخدميه، وأشار التطبيق إلى عدم تحديث التطبيق في الوقت الحالي كحل مؤقت لمشكلة التحديث الجديد في تطبيق سناب شات، حيث يتعطل عن العمل بعد تنزيل تحديث السناب، ومن خلال هذا المقال نوضح لكافة متابعينا الاقتراحات المقدمة لحل المشكلة.

اقتراحات بحل مشكلة تطبيق سناب شات:

وجه خبراء التكنولوجيا والتقنية الحديثة تحذير لكافة مستخدمي التطبيقات الخاصة بالمراسلة الفورية والدردشة، وذلك من تحميل التحديث الجديد من تطبيق السناب شات، وقد أشار إلى إمكانية التغلب على المشكلة لمن يعانون من تعطل التطبيق، وقد أعلن أن تعطل التطبيق وكيفية الحل بسيط من خلال ما يلي:

أولًا قم بتحميل تطبيق TestFlight من خلال متجر جوجل بلاي او تطبيقات أبل. ثانيًا قم بتحميل النسخة التجريبية من تطبيق السناب شات.

ونذكر من خلال هذا المقال أن نسخة سناب شات الحالية تعد النسخة التجريبية التي يمكن من خلالها فحص التطبيق، كما أشار التطبيق بإنها ليست نسخة نهائية لكن يمكن العمل بها في الوقت الحالي ما دام تقوم بغرضها الأساسي، بالإضافة إلى أن هذه النسخة تستمر إلى حين إصلاح الخلل من قبل الشركة المالكة للتطبيق ومن ثم إعادة تحميل التحديث الجديد مرة أخرى بعد تلافي المشاكل.

تطبيق سناب:

يمثل تطبيق سناب سات من أكثر التطبيقات دخولاً من قبل المستخدمين للقيام بالبث والتسجيل، كما يمكن من خلالها أيضاً القيام بمشاركة الرسائل المصورة ووضعها ومنها الملصق بوبي أو موفي، بالإضافة إلى إمكانية التقاط الصور، وتسجيل الفيديوهات، وإضافة نص ورسومات، وإرسالها إلى قائمة التحكم من المتلقين. ومن المعروف أن هذه الصور ومقاطع الفيديو المرسلة تعرف على أنها “لقطات” أو “سنابات”.

تقنية سبوت لايت:

وأطلق سناب شات في وقت سابق تقنية “سبوت لايت” المقتبسة من “تيك توك” ما يتيح للمستخدمين ربح مليون دولار أمريكي يوميًّا، واعلن خبراء التقنية في تطبيق سناب تسمح بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة أو القصص مع الأصدقاء لتصبح متاحة لمشاهدة كل مستخدمي التطبيق وكسب المزيد من المتابعين، ووعد سناب شات بتقديم مكافآت تصل إلى مليون دولار يوميًّا، لزيادة شعبية تلك التقنية، وبعد ظهور العطل والخروج المفاجئ من التطبيق فقد نصح الخبراء بعدم تحديث تطبيق سناب شات حاليًّا، حيث قال “لا تحدث سناب شات”.