الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة 1443

كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة من موقع وزارة الداخلية، أي نظام أبشر للأفراد، ضمن قائمة حدمات مديرية الجوازات السعودية، التي تعمل بشكل مستمر على تحسين خدماتها وتسهيل الحصول عليها، كمن خلال موقع أبشر المتميز الذي يقدم العديد والعديد من عمليات الاستعلام الإلكتروني دون حصور الشخص وفي أي وقت كان، أيضاً يعفي الأشخاص من التزاحم في ظل الخطورة التي تسببت فيها فيروس كرونا، ويجب عدم التواجد بكثافة في المكاتب، ولذا دعونا نتعرف على طريقة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة بالرقم.كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة
وفرت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات، التي تم تقسيم بعضها تصنيف على حسب المديرية أو القطاع المعني بها، وحتى يتم إضافة المزيد من الحرص على سلامة الأفراد والعاملين من كل الفئات وافدين وزائرين ومواطنين، أمت الاعتماد على الخدمة الإلكترونية التي يقدمها أبشر عبر خطوات بسيطة، منها سنتمكن من الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وفي حالة وجود مشكلة يمكن حجز موعد أبشر،على حسب الخطوات:
- الدخول على منصة أبشر الإلكتروني للأفراد.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.
- للمقيم يتم استخدام رقم الإقامة أو اسم المستخدم وكلمة السر الخاص به.
- اكتب رمز التحقق
- من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار استعلامات الجوازات.
- خدمة الاستعلام عن التأشيرة.
- اكتب البيانات المطلوبة قم البحث.
متى يمكن إلغاء التأشيرة ومن يحق له ذلك، تلك الخدمة قد تكون متاحة للمواطن أو صاحب العمل ضمن حدماته الإلكترونية على أبشر أعمال، كما هو مبين بالخطوات:
- الدخول على منصة ألشر أعمال.
- سجل بيانات صاحب العمل للدخول على الخدمات الإلكترونية.
- احتار خدمات التأشيرات ثم طلب إلغاء تأشيرة.
- سجل البيانات المطلوبة
- تأكيد الطلب والموافقة على الشروط.
- يمكن متابعة الطلب عبر الرقم المرجعي للخدمة.
منصة مقيم الجوازات هي الأخرى تقدم خدمة الاستعلام عن التأشيرة على حسب نوعها، غن كانت تأشيرة خروج وعودة، أو تأشيرة خروج نهائي، أو تأشيرة زيارة، كما هو مبين بالخطوات:
- الدخول على منصة مقيم الجوازات الإلكترونية.
- سجل بيانات دخولك كمستفيد صاحب حساب على مقيم .
- الاستعلام عن صلاحيات التأشيرات من قسامة الخدمات الإلكترونية.
- سجل كل البيانات المطلوبة، مثل رقم التأشيرة، رقم الرقمية، نوع التأشيرة، رقم الجواز، رقم الخدود وتاريخ الميلاد.
- الضغط على البحث.
الوسوم
كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة من موقع وزارة الداخلية، أي نظام أبشر للأفراد، ضمن قائمة حدمات مديرية الجوازات السعودية، التي تعمل بشكل مستمر على تحسين خدماتها وتسهيل الحصول عليها، كمن خلال موقع أبشر المتميز الذي يقدم العديد والعديد من عمليات الاستعلام الإلكتروني دون حصور الشخص وفي أي وقت كان، أيضاً يعفي الأشخاص من التزاحم في ظل الخطورة التي تسببت فيها فيروس كرونا، ويجب عدم التواجد بكثافة في المكاتب، ولذا دعونا نتعرف على طريقة استعلام عن تأشيرة خروج وعودة بالرقم.كيفية الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة
وفرت وزارة الداخلية عبر منصة أبشر الإلكترونية العديد من الخدمات، التي تم تقسيم بعضها تصنيف على حسب المديرية أو القطاع المعني بها، وحتى يتم إضافة المزيد من الحرص على سلامة الأفراد والعاملين من كل الفئات وافدين وزائرين ومواطنين، أمت الاعتماد على الخدمة الإلكترونية التي يقدمها أبشر عبر خطوات بسيطة، منها سنتمكن من الاستعلام عن تأشيرة الخروج والعودة وفي حالة وجود مشكلة يمكن حجز موعد أبشر،على حسب الخطوات:
- الدخول على منصة أبشر الإلكتروني للأفراد.
- تسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم الهوية وكلمة المرور.
- للمقيم يتم استخدام رقم الإقامة أو اسم المستخدم وكلمة السر الخاص به.
- اكتب رمز التحقق
- من قائمة الخدمات الإلكترونية يتم اختيار استعلامات الجوازات.
- خدمة الاستعلام عن التأشيرة.
- اكتب البيانات المطلوبة قم البحث.
متى يمكن إلغاء التأشيرة ومن يحق له ذلك، تلك الخدمة قد تكون متاحة للمواطن أو صاحب العمل ضمن حدماته الإلكترونية على أبشر أعمال، كما هو مبين بالخطوات:
- الدخول على منصة ألشر أعمال.
- سجل بيانات صاحب العمل للدخول على الخدمات الإلكترونية.
- احتار خدمات التأشيرات ثم طلب إلغاء تأشيرة.
- سجل البيانات المطلوبة
- تأكيد الطلب والموافقة على الشروط.
- يمكن متابعة الطلب عبر الرقم المرجعي للخدمة.
منصة مقيم الجوازات هي الأخرى تقدم خدمة الاستعلام عن التأشيرة على حسب نوعها، غن كانت تأشيرة خروج وعودة، أو تأشيرة خروج نهائي، أو تأشيرة زيارة، كما هو مبين بالخطوات:
- الدخول على منصة مقيم الجوازات الإلكترونية.
- سجل بيانات دخولك كمستفيد صاحب حساب على مقيم .
- الاستعلام عن صلاحيات التأشيرات من قسامة الخدمات الإلكترونية.
- سجل كل البيانات المطلوبة، مثل رقم التأشيرة، رقم الرقمية، نوع التأشيرة، رقم الجواز، رقم الخدود وتاريخ الميلاد.
- الضغط على البحث.
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