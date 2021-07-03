نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق الدور الأول بالرقم الامتحاني من وزارة التربية العراقية

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق، استطاع طلاب الصف السادس الابتدائي في العراق أن يقوموا بأداء امتحانات الشهادة الإبتدائية خلال شهر يوليو الماضي وسط إجراءات احترازية مشددة، وأكدت وزارة التربية والتعليم العراقية على ضرورة تنفيذها تنفيذاً صارماً، لحماية ابنائنا الطلاب والمعلمين من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واستطاعت الوزارة أن تقوم بكافه جهودها لإجراء الامتحانات على أكمل وجه، وعليه فتستعد الوزارة في الوقت الحالي لإعلان ظهور نتائج الصف السادس الإبتدائي في العراق 2021 خلال الساعات القليلة المقبلة.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

نستعرض معكم من خلال موقعنا “ثقفني” ونوضح لكم طريقة الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي في العراق 2021 من خلال الموقع الالكتروني الرسمي الذي حددته الوزارة، حيث أكدت علي اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الإبتدائية، بعد القيام بجميع عمليات التصحيح والمراجعة ورصد الدرجات بدقه للتأكد من درجات الطلاب، وحصول الطالب علي درجاته الصحيحة، منعاً لوجود أي شكاوي أو تظلمات من الطلاب حول صحة نتائجهم، وذلك بعد تنفيذ كافه التعليمات التي أطلقتها الوزارة على جميع المديريات التعليمية الموجودة في كافة محافظات دولة العراق.

الاستعلام عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 في العراق

يمكنك عزيزي الطالب الحصول على نتيجة الصف السادس الإبتدائي في العراق 2021 بشكل إلكتروني سهل وبسيط، كبديل أساسي عن الذهاب للمدرسة والحصول علي النتيجة من المنزل، عبر اتباع الخطوات الآتية.

قم بالدخول علي موقع وزارة التربية العراقية.

قم بتحديد أيقونة خدمة نتائج الطلاب.

حدد نتيجة الصف السادس الابتدائي الدور الأول 2021.

قم بادخال بيانات الطالب من رقم الجلوس والاسم.

اضغط على كلمة استعلام.

ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2021 بالعراق

من المقرر أن يتم رفع النتيجة والتي نقدمها إليكم فور ظهورها، وإعلان أسماء الأوائل خلال الساعات المقبلة، وذلك في الأسبوع الأول من شهر يوليو وفقاً لما صرحت به وزارة التربية والتعليم في العراق، كما أشادت الوزارة بأهمية الدور الذي يقوم به المعلمون والمعلمات علي مدار العام الدراسي، إلي جانب الأسر العراقية التي شجعت أبنائها علي إتمام العملية التعليمية في ظل الظروف الراهنة في جميع أنحاء العالم.