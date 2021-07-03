رابط شغال للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 من خلال موقع وزارة التربية العراقية

رابط شغال للاستعلام عن نتائج السادس الابتدائي بالعراق 2021 الذي ذاد حوله البحث بصورة وبشكل ملحوظة لاجل الحصول على تلك النتائج بعد أن عقدت جميع الاختبارات الخاصة بالصف السادس الابتدائي بعد أن بدأت فى الثالث عشر من شهر يونيو واستمرت لمدة اسبوع واحد فقط دون حدوث اي مشاكل عرقلت سير الاختبارات، عليه نستعرض نتابع مع حضراتكم الان طرق و خطوات الاستعلام عن تلك النتائج

الاستعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي بالعراق 2021

تستعد وزارة التربية والتعليم فى العراق بكامل مؤسساتها على اعلان نتائج اختبارات الصف السادس الابتدائي بالعراق بعد عقد وسير جميع الاختبارات الخاصة بالطلاب بشكل مأمن تضمن عدم نشر عدوى فيروس كورونا المستجد بالتعاون مع كافة المؤسسات الحكومية للعمل على حماية الطلاب وكذلك المعلمين أثناء سير عقد اختبارات الصف السادس الابتدائي التي عقدت شفوفياً وتحريراً ما بين الثالث عشر من شهر يونيو حتى التاسع عشر من يونيو، عليها تبدأ الاستعدادات الوزارية على بعد إعلان انقطاع طلاب الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني على نحو خطوات نتابعها سوياً من خلال الفقرة التالية

خطوات استعلام عن نتائج الصف السادس الابتدائي

تتجه وزارة التربية والتعليم بكافة البدائل التكنولوجية لمساعدة الطلاب من الحصول على نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق بالاسم الرباعي ورقم الامتحاني الخاص بالطلاب على النحو التالي:-

فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

تسجيل اسم الطالب الرباعي

تسجيل رقم الامتحاني

النقر على ايقونة استعلام

تفاصيل اعلان نتائج السادس الابتدائي بالعراق

علماً على أن وزارة التربية والتعليم العراقية قد اكدت على ان ظهور نتائج الصف السادس الابتدائي داخل العراق سيكون فى الأسبوع الاول من شهر يوليو وذلك باتباع الخطوات والطرق السابق لنا شرحها أمام حضراتكم بالفقرة السابقة، على أن نوافيكم و نتابع مع حضراتكم جميع المستجدات المطروحة حول نتائج الصف السادس الابتدائي العراق الدور الاول التي تتواصل عليها حتى الآن عمليات التصحيح والرصد والتي أوشكت على الظهور بدءً من صباح يوم السبت الموافق ميلادياً 3 يوليو 2021 بموجب تصريحات السيد الوزير على حميد الدليمي وزير التربية والتعليم العراقية