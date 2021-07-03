نتائج السادس الابتدائي في العراق من الموقع الرسمي “موقع وزارة التربية العراقية”

وما زالنا نتابع معكم نتائج السادس الابتدائي في العراق ترقبًا لظهور النتائج من خلال الموقع الرسمي موقع وزارة التربية العراقية حيث تعمل الآن بأعمال الكنترول من تصحيح وتدقيق لأوراق الاختبارات حتى يأخذ كل طالب حقه في التصحيح، وكل ذلك يتم في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لتفادي موجة كرونا الثالثة وعدم التعرض للإصابة بفيروس كوفيد 19 المستجد، ولذلك تحرص الوزارة على تقديم كافة التفاصيل إلكترونيا من أجل التباعد الاجتماعي لتفادي التجمعات والاستفادة من جميع الخدمات بشكل إلكتروني بالكامل، وسوف نقوم من خلال تلك التقرير بتوضيح كافة التفاصيل التي تخص الاستعلام عن نتائج التمهيدي في العراق الدور الأول مع توفير الروابط الرسمية المخصصة للاستعلام عن النتائج لجميع الطلاب.

الاستعلام عن نتيجة السادس الابتدائي في العراق

وما زالت الوزارة ، وزارة التعليم العراقية تعمل بشكل كبير على اعلان نتائج السادس الابتدائي في العراق الدور الأول على ان يتم فتح الموقع الرسمي لها إلكترونيًا ويتمكن الطلاب الاستعلام من خلال موقعها الرسمي برقم المقعد، من أجل التمكن من معرفة نتيجة الامتحانات من خلالها، ومن خلال الخطوات التالية يمكن الاستفادة من الاستعلام عن النتائج بسهولة وتتمثل الخطوات في التالي :-

في البداية يجب الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بالعراق.

ثانيا قم باختيار نتيجة السادس الابتدائي كما هو موضح في الصفحة.

ثالثا يجب من خلال الخانات التي توجد أمامك كتابة بيانات الطالب المتمثلة في الرقم الامتحاني الخاص بالطالب اسم الطالب الرباعي.

رابعا قم بالنقر على الاستعلام تظهر نتيجة الطالب المُستعلم على الفور.

رابط سريع نتائج السادس الابتدائي 2021 في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

نتائج السادس الابتدائي في العراق الدول الاول

ومن الجدير بالذكر ان اختبارات الصف السادس الابتدائي في العراقي كانت في يوم 13 يونيو الشهر الماضي، واستمرت الاختبارات حتى يوم 19 يونيو على مدار أسبوع متواصل في جميع المحافظات، وما زالت تُقام حتي الان عملية التصحيح وفي انتظار الإعلان عن باقي الامتحانات، وفي حالة الإفصاح عن أي تفاصيل بخصوص نتائج الطلاب في العراق سوف نوافيكم بجميع التفاصيل على الفور فقط تابعونا.