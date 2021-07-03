دعم ريف طريقة التسجيل في منصة reef gov sa وشروط الحصول على الدعم الريفي للأسر المنتجة والعاطلين عن العمل

دعم ريف للتسجيل به العديد من السعوديين العاملين بالمجال الزراعي إيمانا من حكومة المملكة العربية السعودية بدورها في تنمية القطاع الزراعي بالمملكة، لنهضة الدولة والوصول إلى رؤية السعودية 2030، وإيمانا من الحكومة بأهمية القطاع الزراعي لنهضة المملكة، ونهضة شعبها.

ما هو دعم ريف

برنامج ريف للدعم من البرامج المستحدثة في السعودية، والتي تهتم بنهضة المشروعات الزراعية الصغيرة، وهي من سبل المملكة للوصول إلى رؤية السعودية 2030، وقد دشنت الحكومة السعودية برنامج ريف للدعم المادي للعملين بالقطاع الزراعي بالمملكة ويقدم برنامج ريف لدعم الأسر المنتجة، الدعم في قطاعات عدة منها:

قطاع منتجي ومصنعي البن العربي.

قطاعات مربى النحل ومنتجي العسل.

منتجي المحاصيل البعلية والحبوب وغيرها.

القطاع الخاص بالمزارعين بزراعة وإنتاج الفواكه، والقطاعات الخاصة بالتسويق والتعليب والحفظ للفواكه.

زراعة الورود الجوريه وإنتاجها.

صغار مربى الدواجن والقطاع الداجني.

مستزرعي الأسماك الصغار، وصغار الصيادين.

صغار مربى الماشية.

منتجي الألبان ومشتقاتها.

لابد أن يكون المتقدم للحصول على الدعم مواطن سعودي الجنسية.

يشترط على المتقدم عملة بالزراعة بنفسه، ويعمل بأحد القطاعات الزراعية المحددة بالبرنامج.

لابد أن لا يكون موظف في أي من القطاعي العام والخاص.

أن يكون المتقدم قد جاوز عمرة الواحدة وعشرون عاما.

مجموع الدخل الشهري للمتقدم لابد أن لا يزيد عن ستة ألاف ريال سعودي.

على المتقدم أن لا يتقدم لأكثر من ثلاث برامج للدعم، وبأجمالي مبلغ دعم 54,000 ريال سعودي في العام الواحد.

تقديم ما يثبت أهلية المتقدم ليزاول المهنة الزراعية، ويقدم أوراق رسمية بذلك.

لابد أن يكون المتقدم لائق صحيا وفنيا للتقديم في البرنامج.

أن يمتلك المستفيد حساب بنكي خاص به للتسجيل على منصة ريف.

لابد أن تستكمل بياناتك الشخصية بدقة في عملية التسجيل على منصة ريف.

قم بتحميل الطلب على منصة ريف الإلكترونية بعد أن تستوفى الشروط.

يشترط اصدرا وثيقة العمل الحر الأسر المنتجة من خلال وزارة الموارد البشرية و التنمية الاجتماعية.

قم بالدخول على البوابة الإلكترونية لبرنامج ريف.

اختر البدا لكي تبدأ في تسجيل حساب جديد.

قم بتسجيل الحساب وضع بياناتك الشخصية علية، بك دقة من اسمك وقم هويتك وهاتفك وغيرها.

قم بتحديد المجلات التي تعمل بها مثل تربة دواجن، أو تربية ماشية، أو زارعة فاكهة، أو تعليب فاكهة، الخ.

ستصلك رسالة بقبول طلبك وبها كود تفعيل.

ادخل كود التفعيل وادخل رقم حسابك البنكي. ثم قم بتغير كلمة المرور.

بهذا يكون حسابك تم تفعيلة.

قم بالدخول على حسابك وكتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر الطلب الذي تم قبوله ادخل على إضافة إنتاج.

قم بتعبئة بياناتك بمنتهى الدقة، وأكد كمية أنتاجك.

أغلق الطلب ستصلك رسالة بقبول طلب الدعم على الإنتاج الخاص بك.

شروط دعم ريف للأسر المنتجةطريقة التسجيل في برنامج ريفالتسجيل في برنامج ريف للدعم الماديمتى ينزل دعم ريف بعد التسجيل

يتم نزول الدعم للمستفيد بعد 60 يوم عمل. ابتداء من يوم تسجيلك للطلب على الموقع. وقد يختلف الميعاد بسبب بعض البيانات التي يتم ادخلها على المنصة.

متى ينزل دعم ريف

يتم نزول الدعم ابتداء من يوم واحد من كل شهر ميلادي، وحتى يوم 10 من الشهر، بشكل شهري ودوري على مدار العام.

كم مبلغ دعم ريف؟

أجمالي المبلغ المستحق للمستفيد من برنامج الدعم الريفي، خلال العام الواحد يكون أجمالي المبلغ المستحق عن البرامج الثلاث، في الدعم الريفي هو 54,000 ريال في العام.