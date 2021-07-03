ظهرت الآن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في العراق عبر موقع وزارة التربية العراقية

يزداد البحث عن نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الأول في العراق بعدما اعلنت وزارة التربية العراقية نتائج الصف السادس الابتدائي. في بعض المحافظات العراقية وأكدت مصادر في وزارة التربية منذ وقت ليس ببعيد. أن اللجان المتخصصة في عمليات التصحيح والرقابة والمراجعة ما زالت تعمل على تصحيح أوراق الامتحانات. لإعلان نتائج المرحلة السادسة الابتدائية 2021 في العراق. بعد ان تتم المصادقة على النتائج في كافة المحافظات حسب اكتمال أعمال اللجان. ومن المتوقع اعلان عن النتائج عبر موقع ناجح ونتائجنا فتابعون للنهاية لمعرفة موعد اعلانها.

نتائج السادس الابتدائي 2021

نتائج السادس الابتدائي هي الأكثر المواضيع طلباً خلال هذه الفترة على محرك البحث جوجل، خصوصاً أن آلاف الطلاب والطالبات واوليائهم ، يعيشون في قلق ويتوقعون إعلان نتائج طلاب الصف السادس، خصوصاً أن الامتحانات قد اكتملت منذ فترة ، وأن وزارة التربية العراقية من المنتظر أن تعلن نتائج المرحلة الابتدائية السادسة 2021 في كامل المحافظات العراقية قبل عيد الأضحى المبارك الذي يصادف منتصف شهر تموز المقبل.

الصف السادس الابتدائي 2021

وأعلنت وزارة التربية العراقية نهاية العام الدراسي في تموز الماضي ، بسبب استمرار الزيادة في الإصابات بفيروس كورونا الذي ينتشر بطفراته إلى حد كبير في العراق ، ولهذا السبب فضلت الوزارة إنهاء العام الدراسي في وقت سابق واجريت اختبارات الفصل الدراسي الثاني للصف السادس الابتدائي تحت ظروف استثنائية كما واعلنت وزارة التربية العراقية أن نتيجة طلاب الصف السادس الابتدائي 2021 الدورالأول في في بابل ذي قار, النجف, صلاح الدين, ديالي سوف يتم تنزيلها على موقع وزارة التربية العراقية.

نتائج الصف السادس الابتدائي 2021 جميع المحافظات

للعلم فإن وزارة التربية العراقية حدثت نظامها التعليمي باستخدام التعليم عن بعد الكترونيا في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم من انتشاؤ فيروس كورونا كما انتهت امتحانات الصف السادس الابتدائي الدور الاول 21 يونيو وفي هذه السطور سوف نتعرف على الموعد الرسمي لإعلان نتيجة السادس الابتدائي 2021 وتنزيلها عبر الروابط الآتية:

موقع ناجح.

البوابة الالكترونية نتائجنا.

موقع السومرية نيوز.

كذلك موقع وزارة التربية العراقية.

موقع النجاح.

استعلام نتائج السادس الابتدائي 2021 الدور الاول

ويمكن لجميع طلاب الصف السادس الابتدائي في كافة المدن العراقية، استعلام نتيجة الدور الأول من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وباتباع الخطوات التالية

الدخول على رابط موقع وزارة التربية والتعليم العراقية

ثم تختار نتائج الدور الأول وبعد يتم اختيار الصف السادس الابتدائي.

كتابة كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها.

وفي الاخير الضغط على مربع إظهار النتيجة.

ومن الممكن أيضا الاعتماد على موقع نتائجنا او موقع ناجح حيث تنشر هذه المواقع نتائج الطلاب في كل محافظة ومديرية تعليم عراقية عبر ملفات PDF تتضمن أسماء جميع الطلاب ونتائج السادس الابتدائي.