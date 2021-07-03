Tawakkalna نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442 عبر تطبيق توكلنا

إن هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية ع كانت قد أعلنت في وقت سابق عن أن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442 سوف يتم إعلانها خلال ساعات قليلة من اليوم الأول من شهر يوليو الجاري، ينتظر المثير من الطلاب وأولياء الأمور في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية ظهور نتائج أبنائهم في اختبار التحصيلي الفترة الثانية، ومن المفترض أن يتم إعلان نتائج هذا الاختبار بطريقة إلكترونية من خلال المركز الوطني للقياس بالتعاون مع تطبيق توكلنا، وسوف يكون الاستعلام عن النتيجة متاحًا لكل الطلاب وكذلك أولياء الأمور بشرط امتلاك رقم الهوية الخاصة بالطالب الممتحن.

نتائج اختبار التحصيلي 1442

كان اختبار التحصيلي الفترة الأولى ١٤٤٢ قد ظهرت نتائجه في يوم الخميس الذي وافق يوم السابع عشر من شهر يونيو لعام ٢٠٢١ ميلاديًّا، ومن المعروف أن نتائج الاختبار تظهر مباشرة بعد إتمام عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق من قِبَلِ الجهات المعنية بذلك، وكان قد تم الإعلان عن أن موعد ظهور نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية ١٤٤٢ خلال يوم الخميس الأول من شهر يوليو الجاري.

نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية 1442

بالنسبة لجميع الطلاب الذين قاموا بإجراء اختبار التحصيلي الفترة الثانية ١٤٤٢، يمكنهم أن يستعلموا عن النتائج الخاصة بهذا الاختبار بعد تحميل تطبيق توكلنا الذي لديه تعاون كبير بينه وبين موقع قياس المنوط بإظهار النتيجة.

لكي تتمكن من الاستعلام عن نتائج اختبار التحصيلي الفترة الثانية ١٤٤٢؛ يجب عليك اتباع بعض الخطوات البسيطة التي تتمثل فيما يلي:

يجب عليك أولاً أن تستخدمَ هاتفك الذكي في تحميل تطبيق توكلنا ومتابعة الخطوات.

بعد إتمام تحميل تطبيق توكلنا، يجب عليك أن تقوم بإنشاء حساب جديد خاص بك عليه.

بعدما يكون قد أصبح لديك حساب خاص بك على التطبيق، يجب عليك الآن تسجيل الدخول على التطبيق بحسابك الذي قمتَ بإنشائه.

عليك أيضًا إدخال رقم الهوية الخاص بك للاستعلام عن نتيجتك.

بعد إتمام كل الخطوات السابقة على أكمل وجه، سوف يظهر أمام الطالب بشكل مباشر درجته التي حصل عليها في اختبار التحصيلي الفترة الثانية.

في بعض الأحيان لا تظهر نتيجة الطالب أمامه بشكل مباشر رغم إتمامه لجميع الخطوات بشكل سليم وعلى أكمل وجه، ولكن لا يجب عليه القلق، بل سيتمكن من التعرف على درجته بسهولة بعد ساعات قليلة؛ حيث إنه سيتلقى درجته على هيئة إشعار على التطبيق في خلال ساعات قليلة ليستطيع الاستعلام عنها.