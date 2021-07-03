محمد صلاح يتلقى "صدمة" أولمبياد طوكيو.. فعلها ليفربول

أعلن المدير الفني للمنتخب الأولمبي المصري شوقي غريب، الجمعة، عن قائمة اللاعبين الـ22 المقرر مشاركتهم في مسابقة كرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، وخلت من نجم ليفربول الإنجليزي ومهاجم غلطة سراي التركي مصطفى محمد.

وتضمنت القائمة ثلاثة لاعبين فوق السن الأولمبي هم: حارس مرمى الأهلي محمد الشناوي ومدافعا اتحاد جدة السعودي أحمد حجازي والزمالك محمود الونش، فيما غاب صلاح لعدم موافقة ناديه ومصطفى محمد المعار من الزمالك لارتباط ناديه التركي بمواجهة أيندهوفن الهولندي في الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أوروبا. ومن المقرر بدء تجمع المنتخب الأولمبي المصري الخميس المقبل. ويلعب المنتخب الأولمبي في طوكيو ضمن المجموعة الثالثة الى جانب منتخبات إسبانيا والأرجنتين وأستراليا. قائمة منتخب مصر الأولمبي لحراسة المرمى: محمد الشناوي ومحمد صبحي ومحمود جاد. للدفاع: أحمد أبو الفتوح وكريم فؤاد وأحمد حجازي ومحمود الونش ومحمد عبد السلام وأحمد رمضان "بيكهام" وأسامة جلال وكريم العراقي. للوسط: أكرم توفيق وعمار حمدي وإمام عاشور وناصر ماهر ورمضان صبحي وإبراهيم عادل وعبد الرحمن مجدي وطاهر محمد طاهر. للهجوم: أحمد ياسر ريان وصلاح محسن وناصر منسي.

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