“بالحساب الخاص” معادلة الثانوية بالإمارات على رابط sso.moe.gov.ae واستخراج نتائج الثانوية

معادلة الثانوية بالإمارات التي أعلن موقع وزارة التربية والتعليم بالدولة عن ضرورة أن يقوم الطلاب الناجحين في الصف الثاني عشر بضرورة تحضير الأوراق الخاصة بمعادلة الثانوية، للحاصلين على الثانوية من الخارج، وكذلك معادلة الجامعات الإماراتية، وذلك للتحضير للتقديم في الجامعات الإماراتية في العام الدراسية المقبل 1442-1443، وقامت الوزارة عبر رابطها الرسمي بنشر إلية التقديم المباشر والسهل لتيسير الإجراءات والانتهاء منها.إشعارات موقع وزارة التعليم في دولة الإمارات
حيث قام موقع وزارة التعليم بالدولة إعلان تبريكات للطلاب الذين تم إعلان نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة لهم وقام بدعوة الراغبين في الالتحاق بالجامعات في دولة الإمارات أو الراغبين في التحويل كذلك إلى الجامعات في الدولة إلى عمل معادلة الشهادات الخاصة بهم مع اتباع الشروط الواجب اتباعها وتحضير الأختام اللازمة لضمان سلامة الإجراءات المؤهلة لدخول عام جديد بدون مشاكل.الاستعلام عن نتائج الثانوية بدولة الأمارات
كان من المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب بالصف الثاني عشر أو الثانوية الإماراتية في الرابع من يوليو 2021 إلا أن موقع الوزارة أعلن ظهور النتائج عبر الرابط الخاص بالنتائج، حيث قام موقع وزارة التعليم بالدولة بإعلان نتائج الطلاب على رابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج باتباع الخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول على رابط استخراج نتائج الثانوية لتسجيل الدخول بالهوية الرقمية.
- يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
- يقوم بكتابة كلمة المرور.
- أو يتم الدخول برقم الجلوس على رابط موقع معلوماتي الخاص بوزارة التعليم الرسمي.
- يتم تسجيل الدخول.
- يقوم باتباع الخطوات واستخراج النتائج برقم الجلوس.
يكون الدخول لعمل المعادلة للثانوية العامة والخاصة بالإمارات للحاصلين عليها من دول الخارج ضروريا لدخول العام الدراسي الجديد لسلام، حيث أعلن موقع الوزارة ما يلي:
خطوات عمل شهادات المعادلة للثانوية العامة
عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة…نبارك لكم تخرجكم متمنين لكم التوفيق، وندعوكم للمسارعة للتقدم بطلب معادلة الشهادة الثانوية العامة.
إن توفير معادلة الشهادات الثانوية العامة لطلاب المناهج الأجنبية بالمدارس الخاصة داخل الدولة شرط أساسي للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
أولا: يتم تقديم طلب معادلة شهادة دراسية: حيث يتم إتمام إجراءات التصديقات على الصفوف الدراسية جميعها، الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، قبل أن يتم تقديم الحصول على المعادلة، على أن يتم اعتمادها بأختام من الجهات الرسمية:
|أبو ظبي
|دائرة التعليم والمعرفة
|دبي
|هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
|الشارقة
|هيئة الشارقة للتعليم الخاص
|مدارس الدولة الحكومية (عجمان – أو القيوين – رأس الخيمة – الفجيرة)
|عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- يقوم الطالب بإدخال البيانات الصحيحة (رقم الهوية الوطنية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف) للتواصل الفعال.
- يتم معرفة كافة المستندات المطلوبة.
- يقوم المستخدم بالاحتفاظ بالاسم والرقم السري.
- يتم الاحتفاظ أيضا برقم الطلب للرجوع إليه عند تقديم الاستفسار.
- يقوم بتفعيل نظام الدفع الإلكتروني.
· ثانيا: بعد يتم الانتهاء من التجهيز يمكن للطالب التسجيل لطلب المعادلة بعد ذلك بالخطوات التلية:
- يتم الدخول على رابط وزارة التعليم الرسمي.
- يقوم الطالب باختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية – معرض الخدمات.
- يتم اختيار ايقونة “طلب المعادلة” لشهادة الثانوية لدخول المدارس الخاصة بالدولة.
- يتم تعبئة الطلب.
الوسوم
معادلة الثانوية بالإمارات التي أعلن موقع وزارة التربية والتعليم بالدولة عن ضرورة أن يقوم الطلاب الناجحين في الصف الثاني عشر بضرورة تحضير الأوراق الخاصة بمعادلة الثانوية، للحاصلين على الثانوية من الخارج، وكذلك معادلة الجامعات الإماراتية، وذلك للتحضير للتقديم في الجامعات الإماراتية في العام الدراسية المقبل 1442-1443، وقامت الوزارة عبر رابطها الرسمي بنشر إلية التقديم المباشر والسهل لتيسير الإجراءات والانتهاء منها.إشعارات موقع وزارة التعليم في دولة الإمارات
حيث قام موقع وزارة التعليم بالدولة إعلان تبريكات للطلاب الذين تم إعلان نتائج الصف الثاني عشر أو الثانوية العامة لهم وقام بدعوة الراغبين في الالتحاق بالجامعات في دولة الإمارات أو الراغبين في التحويل كذلك إلى الجامعات في الدولة إلى عمل معادلة الشهادات الخاصة بهم مع اتباع الشروط الواجب اتباعها وتحضير الأختام اللازمة لضمان سلامة الإجراءات المؤهلة لدخول عام جديد بدون مشاكل.الاستعلام عن نتائج الثانوية بدولة الأمارات
كان من المقرر أن يتم إعلان نتائج الطلاب بالصف الثاني عشر أو الثانوية الإماراتية في الرابع من يوليو 2021 إلا أن موقع الوزارة أعلن ظهور النتائج عبر الرابط الخاص بالنتائج، حيث قام موقع وزارة التعليم بالدولة بإعلان نتائج الطلاب على رابط وزارة التربية والتعليم لاستخراج النتائج باتباع الخطوات التالية:
- يقوم الطالب بالدخول على رابط استخراج نتائج الثانوية لتسجيل الدخول بالهوية الرقمية.
- يتم كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.
- يقوم بكتابة كلمة المرور.
- أو يتم الدخول برقم الجلوس على رابط موقع معلوماتي الخاص بوزارة التعليم الرسمي.
- يتم تسجيل الدخول.
- يقوم باتباع الخطوات واستخراج النتائج برقم الجلوس.
يكون الدخول لعمل المعادلة للثانوية العامة والخاصة بالإمارات للحاصلين عليها من دول الخارج ضروريا لدخول العام الدراسي الجديد لسلام، حيث أعلن موقع الوزارة ما يلي:
خطوات عمل شهادات المعادلة للثانوية العامة
عزيزي الطالب/عزيزتي الطالبة…نبارك لكم تخرجكم متمنين لكم التوفيق، وندعوكم للمسارعة للتقدم بطلب معادلة الشهادة الثانوية العامة.
إن توفير معادلة الشهادات الثانوية العامة لطلاب المناهج الأجنبية بالمدارس الخاصة داخل الدولة شرط أساسي للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي
أولا: يتم تقديم طلب معادلة شهادة دراسية: حيث يتم إتمام إجراءات التصديقات على الصفوف الدراسية جميعها، الصف العاشر والحادي عشر والثاني عشر، قبل أن يتم تقديم الحصول على المعادلة، على أن يتم اعتمادها بأختام من الجهات الرسمية:
|أبو ظبي
|دائرة التعليم والمعرفة
|دبي
|هيئة المعرفة والتنمية البشرية.
|الشارقة
|هيئة الشارقة للتعليم الخاص
|مدارس الدولة الحكومية (عجمان – أو القيوين – رأس الخيمة – الفجيرة)
|عبر رابط موقع وزارة التربية والتعليم الرسمي.
- يقوم الطالب بإدخال البيانات الصحيحة (رقم الهوية الوطنية – البريد الإلكتروني – رقم الهاتف) للتواصل الفعال.
- يتم معرفة كافة المستندات المطلوبة.
- يقوم المستخدم بالاحتفاظ بالاسم والرقم السري.
- يتم الاحتفاظ أيضا برقم الطلب للرجوع إليه عند تقديم الاستفسار.
- يقوم بتفعيل نظام الدفع الإلكتروني.
· ثانيا: بعد يتم الانتهاء من التجهيز يمكن للطالب التسجيل لطلب المعادلة بعد ذلك بالخطوات التلية:
- يتم الدخول على رابط وزارة التعليم الرسمي.
- يقوم الطالب باختيار ايقونة الخدمات الإلكترونية – معرض الخدمات.
- يتم اختيار ايقونة “طلب المعادلة” لشهادة الثانوية لدخول المدارس الخاصة بالدولة.
- يتم تعبئة الطلب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بالحساب الخاص” معادلة الثانوية بالإمارات على رابط sso.moe.gov.ae واستخراج نتائج الثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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