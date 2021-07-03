التقديم الآن 60 ألف ريال منتج آهل بدون كفيل بالتقسيط بلا فوائد لدى بنك التسليف

التقديم الآن متاح على منتج آهل المقدم من بنك التنمية الاجتماعية وهو من أهم المنتجات التي يقدمها البنك ولقد حقق منتج آهل مساعدات كثيرة لكل العملاء السعوديين الراغبين في الحصول على تمويل يساعدهم على ضغوط الحياة في المملكة العربية السعودية لذلك تم توفير منتج آهل في السعودية بكافة المزايا التي تجعل العملاء لديها أقبال عالي في الحصول على ذلك التمويل حيث أمتاز بأنه قرض حسن متوافق مع تعاليم الدين الإسلامي بدون فوائد مالية أو أرباح إضافية كما يمتاز بفترة سداد ميسرة تصل إلى خمس سنوات ويمكن الحصول عليه عن طريق رابط التقديم على منتج آهل بالسعودية بالتقسيط الميسر عبر موقع بنك التسليف والادخار السعودي في المملكة الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية داخل السعودية.

أهم الشروط الواجبة للحصول على منتج آهل بالسعودية لدى بنك التسليف

بنك التنمية الاجتماعية داخل أراضي السعودية يمتاز بتوفير منتج آهل في المملكة بدون فوائد مالية بالتقسيط الميسر حتى 60 شهراً ولكي يتم الحصول على التمويل لابد من توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة بالبنك كما يلي بكافة التفاصيل المتاحة :

لابد من الإلتزام بالمواعيد المحددة عند دفع الأقساط الشهرية المستحقة لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية.

توفير موافقة الكفيل الغارم من جميع العملاء السعوديين والسعوديات في المملكة ماعدا جميع الموظفين السعوديين بالقطاع الحكومي بالمملكة المتقدمين لطلب منتج آهل التابع إلى بنك التنمية الاجتماعية.

الدخل المناسب عند طلب قرض منتج آهل في السعودية يبدأ من 2 ألف ريال سعودي بموافقة بنك التنمية الاجتماعية.

يبدأ عمر التقديم الآن على تمويل منتج آهل من 21 سنة ويصل إلى 60 سنة كحد أقصى للتمويل عبر بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية.

التمويل ربما يصل إلى ستون ألف ريال سعودي لدى منتج آهل بنك التنمية الاجتماعية.

منتج آهل كذلك بدون موافقة الكفيل لكل موظفي الحكومة فقط عبر بنك التسليف والادخار الذي يعرف باسم بنك التنمية الاجتماعية.

التمويل كذلك بالتقسيط بلا فوائد مالية إضافية حتى فترة 60 شهر عبر موقع بنك التسليف والادخار السعودي.

متوافق ومطابق التمويل أيضاً مع الشريعة الإسلامية ومع تعاليم الدين الإسلامي في المملكة.

كافة المميزات التي يمنحها منتج آهل بالسعودية المقدم من بنك التسليف