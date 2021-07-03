هزة بقوة 6.1 درجة قرب سواحل فيجى فى المحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وأشارت الهيئة إلى أن رصد الهزة تم عند الساعة 20:14 مساء الجمعة بتوقيت UTC.

وأضافت الهيئة أن الهزة وقعت على عمق 605 كيلومترات، وعلى بعد 470 كم جنوب شرقى مدينة سوفا عاصمة فيجي، وأنه لم يتم تسجيل أى إصابات أو أضرار جراء الهزة.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد سكان دولة فيجى التى تمثل مجموعة من الجزر فى الجزء الغربى من المحيط الهادئ، أكثر من 926 ألف نسمة حسب إحصاءات عام 2018.