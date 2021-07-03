خطوات التسجيل في بلاك بورد “Blackboard” وكيفية تسديد الرسوم الدراسية

خطوات التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية “Blackboard” الكثير يبحث عنها إذ اتجهت الكثير من الجامعات في المملكة العربية السعودية إلى إتاحة منصات التعلُم عن بُعد وذلك للحفاظ علي تحقيق الأهداف المرجوة من المحافظة على صحة المواطنين في ظل انتشار الموجة الثانية من وباء كرونا العالمي، ومن هذا المنطلق تسعى الحكومة في المملكة العربية السعودية بشك عام للحفاظ على استمرار الأنظمة الدراسية ولكن بطرق تعلمية تحافظ على حماية الطلاب من أي أصابة محتملة بهذا أوباء، وهذا أيضا يساعد في الاستمرار بالعملية التعليمية عبر نظام البلاك بورد الإلكتروني وهذا ما تم تطبيقه في عدد من الجامعات في جميع محافظات السعودية وهذا يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي الذي تسعي أليه أدارة كل جامعه لتنفيذ الشروط التي وضعتها وزارة التعليم العالي حيث تنشد الوزارة إلي مواكبة التطورات الإجرائية بما يسهم في الدفع بالطلاب في تلك المرحلة.

خطوات التسجيل في بلاك بورد الكلية التقنية “Blackboard”

وتكون ميزة التسجيل في البلاك بورد هو دعم إنشاء تسجيلات صوتية وتسجيلات فيديو مباشرة من المستعرض دون أدوات إضافية أو برامج إضافية، حيث يُمكن للمدرس أو مصنف التقدير إنشاء تعليقات مسجلة مخصصة لمحاولات التقييم الفردية أو عناصر دفتر التقديرات اليدوية، وهذه من اهم الأدوات التي يحتاجها الطلاب مع المدرس عبر المنصة وتكون خطوات التسجيل كالاتي:

الدخول على منصة بلاك بورد.

قم بإدخال اسم المستخدم وهو رمز الكلية بالإضافة لآخر 3 أرقام من رقم التعريف الخاص بك.

إدخال كلمة السر وهى رقم هويتك ويُمكنك التغيير بعد ذلك.

قم بعد ذلك بالضغط على تسجيل الدخول لإتمام التسجيل .

بعد ذلك قم بكتابة رقم الهاتف الخاص بك.

والجدير بذكر أن نظام البلاك بورد يوفر أدوات تساعد على بناء خبرة تعليمية أفضل وفصول دراسية ومكاتب وأماكن افتراضية للاجتماعات مما يسمح بمزيد من الفرص المتاحة لعدد كبير من الطلبة وتوفير أساليب جديدة خاصة بتعليم الند للند والتعليم عن طريق الأستاذ والتعامل مع كل طالب على مستوى منفرد، أيضا من خلال البلاك بورد يمكن للطلبة وأعضاء هيئة التدريس الوصول إلى المحتوى-والمجموعات الخاصة بهم وذلك عن طريق مختلف أجهزة الهاتف بما فيها (Android-BlackBerry-IPhone).

ملاحظات هامه لجميع الطلاب

تسديد الرسوم الدراسية عبر بوابة الخدمات يتيح لك تسجيل المقررات في المدة القياسية قبل امتلاء الشعب. ترتيب الجدول الدراسي قبل ابتداء تسجيل المقررات بساعدك على سرعة تنفيذ اختياراتك. إذا واجهتك أي مشكلة أثناء تسجيل المقررات فبادر برفع مذكرة عبر نظام (دعم) في التالي: كتالوج الأحداث- المشاكل الأكاديمية – اختر: الكلية التي تدرس بها – اختر: البند (تسجيل المواد)

1 .تأكد من كتابة اسم المقرر ورمزه ثم ملاحظاتك أو المشكلة التي تواجهها مع رفع صورة لها.

2 .أوجز المشكلة التي تواجهها أو ملاحظتك في تذكرة واحدة بدال من وضع كل مشكلة أو ملاحظة في تذكرة منفردة.

3 .في حال سجلت في مقرر ما وكنت في قائمة الانتظارـ فسيصلك تنبيه على البريد الجامعي للتأكيد على قبول التسجيل في

الشعبة إذا أتيح فيها شواغر، كما أنه لا يمكنك التسجيل في قائمة الانتظار ألكثر من شعبة لمقرر واحد.

والجدير بذكر أن نظام البلاك بورد منذ بداية العمل به في المملكة العربية السعودية وهو لاقي نجاح كبير بين صفوف الطلاب، حيث يتم تحديد مستوي الطلاب بشكل اسرع ويتم أيضا متابعة المتدربين وقدرته على استيعاب المعلومات والأنشطة التي يتم تقديمها عن بعد، كما يعطي البلاك بورد الأفضلية للمعلم في سهولة المتابعة للمتعلمين واكتشاف نقاط الضعف لديهم وتنمية مهاراتهم أيضاً.