لقاح هندي ضد كورونا يحقق "نتائج مذهلة".. لكن "دلتا" يرواغه

قالت شركة بهارات بيوتك الهندية، السبت، إن تجارب المرحلة الثالثة على لقاح كوفاكسين الذي تنتجه أظهرت أنه فعال بنسبة 93.4 بالمئة في الوقاية من الإصابة بكوفيد-19 المصحوبة بأعراض شديدة، وهي نتيجة قد تعزز تقبل الناس للقاح.

كما أظهرت البيانات أن اللقاح يوفر حماية بنسبة 65.2 بالمئة من الإصابة بالمتغير دلتا الذي تم رصده لأول مرة في الهند وأدى إلى زيادة الإصابات في شهري أبريل ومايو وجعل البلاد تشهد أعلى حصيلة وفيات يومية بالمرض على مستوى العالم.

وأظهر اللقاح المصنع محليا في الهند فعالية بنسبة 77.8 بالمئة ضد الإصابة المصحوبة بأعراض.

وجاءت بيانات المرحلة الثالثة بينما تستعد شركة أوكوجين، التي تشارك في تطوير كوفاكسين مع بهارات بيوتك للسوق الأميركية، إلى تقديم طلب للحصول على موافقة كاملة على استخدامه في الولايات المتحدة.

والهند، التي بها 30.45 مليون إصابة بفيروس كورونا، هي ثاني أكثر الدول تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت 33 مليون إصابة.

وتجاوز عدد وفيات كوفيد-19 في البلد الآسيوي 400 ألف.